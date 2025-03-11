MUSTAFA ÇULCU

Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanında 10 kişi ile galibiyeti aldı. Hakem Zorbay Küçük'ün kararlarına gelirsek… Beşiktaş lehine VAR'a yaslanmadan verdiği penaltı net doğru. Kayarak gelen Viana, yediği çalım sonrası sağ eli ile Rafa Silva'yı ayağından çekerek düşürüyor. Bu çekme eylemi kırmızı kart olmalıydı. Çünkü kale Rafa'nın karşısında, bariz gol şansı… Çekerek, tutarak yapılan eylemde kart sarı değil kırmızı olmalıydı. G.Antepli diğer oyuncu Husic kademede değil gerideydi. G.Antep'in attığı golün hemen öncesi Boateng topla elle oynuyor, gol iptali doğru. Chamberlain'in 55'te Ogün'ün ayağına basması sarı olmalıydı, vermedi. Sarısı olan Ogün'ü, 58'de Chamberlain'e yaptığı faulde ikinci sarıdan ihraç etmeliydi ama UEFA tavsiyesi aklına geldi herhalde, "bir tık" sabretti. Ancak bu net fauldü. Emirhan ve Sorescu karşılıklı sportmenlik dışı davranınca sarı kart gördü. Sorescu sarı karttan sonra bir alkışlama yaptı, ekranda kime yaptığını göremedik. Hakeme yaptı ise ihraç olmalıydı. G.Antep ceza alanı içinde 72'de Viana ile İmmobile güreşinde başlatan İmmobile idi, hakem ne "penaltı" ne "defans lehine faul" dedi, en kötü kararı verdi, "devam" dedi. Viana'ya ikinci sarıdan kırmızı doğru lakin geç kalınmış bir kırmızı. Hatta direkt kırmızı göstermiş olsa kabul görürdü. Çünkü gaddarlık içeren bir fauldü. Gösterdiği ve göstermediği kartlar çok tartışma yaratacak. Bir FIFA hakemi için kabul görmeyen, çok konuşulacak ve çok eleştirilecek kötü performans oldu.