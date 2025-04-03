MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe saman alevi gibi başladı, çok top kaybetti, ön alana yerleşemedi, çabuk söndü. G.Saray kontrolü ele aldı, golü buldu. Mourinho 3 G.Saray maçından iki mağlubiyet, 1 beraberlikle çıktı. Kendini sorgulamalı

Cihan Aydın maçın hemen başında Çağlar'ın ayağına basan Lemina'ya net sarı göstermeliydi. Maçın başı diye karta girmedi. Lakin 12. dakikada Talisca'ya faulünde net sarı çıkarmalıydı, yine pas geçti. 15'te Kaan Ayhan'ın bilerek oynadığı, sağ ayakla vurduğu kendi topu, sol koluna geldi, penaltı olmaz.

Galatasaray lehine VAR'dan gelen penaltı doğru karar. Kostic'in sağ kolu bedeninden açık genişlemiş bir durumda. İlk yarı biterken Çağlar'ın faulü sarı kart olmalıydı. Uzatma dakikalarında Syzmanski santimlerle topun gerisinde, golde ofsayt yok. Çıplak gözün tespit etmesi zor, teknolojiye güvenmek zorundayız. Maçın sonuna doğru saha içi ve dışı karıştı. Saha içi sarı kartlarla sakinleşti, hakem tarafından kontrol altına alındı. Ama saha kenarı bir türlü sakinleşmeyince hakem oyunu durdurdu, yardımcılarını yanına aldı. Saha kenarının disipline edilmesini sakin sakin bekledi. Sonra G.Saray kulübesinden Kerem ve Barış'a, F.Bahçe kulübesinden Mert Hakan ve Foti'ye kırmızı çıkardı. 90+11'de Skriniar'a yapılan harekete penaltı verebilirdi. Osimhen'e kırmızı göstermeliydi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra da olsa Mourinho'ya kırmızı kart verilmesi doğru karar.