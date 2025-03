MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alarak ilk 10 dakika iyi göründü. Sonra Galatasaray oyunu dengeledi. Beşiktaş önde basarak Galatasaray'ı hataya zorladı. Her iki takımda da oyunu organize edecek, pas trafiğini ayarlayacak lider oyuncu yoktu. İlk yarı biterken tüm kapıları, pencereleri kapatan Beşiktaş'a bacadan giren hırsız gibi Torreira'nın uzaktan golü can suyu gibi geldi. 10 kişi oynayan, çıkmakta zorlanan, isabeti geçtim şutu olmayan, kötü oynayan Galatasaray karşısında İmmobile'siz Beşiktaş'ın önde baskısı etkili oldu. Beşiktaş galibiyeti hak etti. Yasin Kol maça basit temaslara özellikle Beşiktaş lehine çaldığı faullerle başladı. 8 faul, hepsi Beşiktaş lehine... 9. faul 29. dakikada Galatasaray lehine ilk faul oldu. Muçi'ye yaptığı faulde Frankowski'ye çıkan sarı kart doğruydu. Sonra VAR hakemi, bariz gol şansı ihlali gerekçesi ile OFR'ye çağırdı. Hakem izledi ve Frankowski'ye kırmızı kart çıkardı. Yanlıştı... VAR'ın karışmaması gereken bir pozisyondu. Beşiktaş'ın 38'de Muçi ile attığı, iptal edilen golde ilk anda Gedson ofsayttı, iptal doğru. Svensson'a çıkan sarı yeterli. Masuaku ile Barış'ın didişmesine çıkan sarılar doğru. 78'de Galatasaray, Davinson-Emirhan pozisyonunda penaltı bekledi, devam kararı doğruydu. Sarısı olan Barış 81'de Masuaku'nun ayağına basıyor, ikinci sarıdan ihraç olmalıydı, hakem bir tık sabretti. 7 FIFA hakemi evde otururken FIFA hakemi olmayan Yasin Kol'un bu derbiyi yönetmesi her hakeme nasip olmayan onun adına ise gurur verici bir durumdu. Hata yaptı mı yaptı ama ezilmedi. Tebrik ederim. Bariz gol şansı pozisyonunda ilk kararının arkasında durabilseydi kral olurdu. Son dakika VAR'dan gelen ciddi faullü Semih'in oyundan ihracı doğruydu.