MUSTAFA ÇULCU

Bodrum'un 6 maçtır bir gol dahi yemeden 14 puan toplayan ana karakter oyuncuları Ajeti, Fredy, Bardhi, Taylan ve Celustka'dan yoksun kadro ile oyuna başlaması şaşkınlık yarattı. Belki milli takımdan dönüşler, seyahatler bahane gösterilecek. Ancak rotasyona gidilecek güçlü ve geniş kadron zaten yok. Düşme hattının averajla hemen üstündesin. Kalede zorunlu olarak 18 yaşında Rüzgâr ile oynuyorsun, neyin rotasyonu diye sorarlar adama?

F.Bahçe ise kaleci Rüzgâr'ın acemiliği, savunmada Ajeti'nin yokluğunu fırsata çevirdi. Minimum efor, maksimum fayda ile oyunu daha ilk yarıda bitirdi. Bodrum lehine VAR'dan verilen penaltıda el yorumlarına katılmıyorum. Çünkü Talisca'nın sol kolu kapalı, genişleme yok. Topun geçişini engelleyecek büyüme yapmıyor, kafa mı el mi her ikisi mi derken iğne ile kuyu kazarak kafa vurmaya çalışırken kafadan ele temas eden topu bulan Portekizli VAR Godinho çağırdı, hakem de "VAR'ın itibarını bozmamak adına penaltıyı içine sindiremese de" verdi. Penaltı vermemeliydi.

44'te Erkan müdahalede geç kalınca Oğuz'a yaptığı çelmeye sahada direkt Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğruydu. Bodrumsporlu Mohammed'e çıkan sarı, umut vadeden atağın engellenmesi olduğu için net doğru ama Okita'ya gösterdiği sarı gereksizdi. 81'de Bodrum penaltı bekledi, devam kararı doğru. Atilla Karaoğlan için kolay bir maç oldu. Oyunu bozmadı. Uzun aradan sonra 18 faul, 3 sarı kartla sorunsuz, başarılı bir performans gösterdi. Kendisini kutlarım.