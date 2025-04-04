MUSTAFA ÇULCU

Atilla Karaoğlan, oyunun başında futbolun doğasında olan basit temaslara izin verince oyuna tempo kattı.

Beşiktaş ceza alanı yayı üzerinde Juan'ı çekerek indirince 'bariz gol şansını' engellediği için Tayyip'e doğru bir kararla direkt kırmızı kart gösterdi. İlk yarı uzatma dakikalarında Beşiktaş penaltı bekledi. Dennis çalımlarla ilerleyen Gedson'u Göztepe ceza alanı ön çizgisine çok yakın mesafede çekerek faulle durdurdu. Aşağıdan ilk çekmeye faul verdiği için ceza alanı dışında frikik ve sarı kart gösterdi. Dennis sol kol-el ile üstten de ceza alanı içinde çekmeye devam etti. Eylemin başlayış ve bitişine baktığımızda pozisyon penaltı olmalıydı. Bu seviye bir FIFA hakemi bu pozisyonu doğru analizle çözüp en doğru kararla penaltıyı vermeliydi. Ama erken kararla düdük öttürünce penaltı dışarıda frikik oldu. VAR ile iletişim kurdu hakem "ilk çekmeye faul çaldım" dedi ise VAR devre dışı kaldı. Devamına çalmış olsaydı VAR pozisyonun ceza alanı içinde olduğunu belirtirdi. Çekmelerde şiddet ve etki hakemin sahadaki yorumu geçerlidir. Kornerden gelen yüksek topta Masuaku'nun sağ kolu yukarıda ve açık net penaltıydı. VAR'a bırakmadan penaltıyı hakemin sahada vermesi artısıydı. Son dakika Göztepe'nin attığı gol öncesi atak başlangıç fazında Göztepeli oyuncu topu el ile oynayınca VAR müdahalesi ve gol iptali doğruydu.