MUSTAFA ÇULCU

Oyuncular futbol oynamaya odaklı olunca Mehmet Türkmen'in işi kolaylaştı. Bu hakemin özelliği, majör kararları asla sahada verememesi. VAR sistemine yaslanarak yükü hep oraya bırakması. Roberto Rosetti tüm FIFA hakemlerine "VAR yokmuş gibi maç yönetin" derken Türkmen "Ben VAR'sız var olamam" diyor… Zubkov'un golü açık ofsayt, iptal doğru. İlk yarı uzatmalarında Fred'in şutunda Zubkov'un kolları önde vücuda yapışık ancak top geçerken sol kolu, oynayan-açılan topun geçişine engelleyecek hamle yapan kol oluyor topun gitmesi gereken yeri değiştiriyor, bu pozisyon penaltı olmalıydı.

Hakem zaten sahada çözemedi, Polonyalı VAR da çözemedi. Fenerbahçe lehine 49'da verilen penaltıda önce faulü Osayi mi yapıyor yoksa Mustafa mı? Pozisyon net çizgi üzerinde. Türkmen, "Mustafa yaptı" diyor, VAR, hareket çizgi üzeri içeride diyor. VAR'dan tespitle penaltı geliyor. Oysa önce Osayi sol ayakla Mustafa'nın ayağına basıyor, sonra Mustafa sağ ayağı ile Osayi'yi süpürüyor. Hakem Trabzon lehine faul vermesi gerekirken VAR destekli F.Bahçe lehine penaltı verildi. Nasıl olsa yabancı VAR var, hakem de VAR desteğini iyi kullandı ancak evrensel kalite tartışılır. Maç sonu toz kalkar mı? Kalkmaz, belki de alkışlanır. Sıradan yabancı VAR ile bu kadar…