MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş ligi en iyi yerde bitirmeye çalışıyor. Oyuna isteksiz başladı, lakin yenilen gol kamçıladı. Solskjaer'in, haftalardır oynatmadığı İmmobile ile maça başlayıp Semih'i tercih etmemesi, her şeye rağmen gerektiğinde sağ bek bile oynayan Chamberlain'i kenarda bırakması ilginçti. İlk penaltıda topu Rafa Silva'nın elinden alan İmmobile'ye seyirci tepki verdi ama ikinci penaltı ve sonrası attığı golle hat-trick yaptı. Oyun aklı Rafa Silva muhteşem oynadı, oynattı ve bir de gol attı. İlk yarı Beşiktaş'ın siyahını ikinci yarı beyazını izledik sanki. İkinci devre vites artırdı, tempoyu yükseltti, Hatayspor'u bir alt lige uğurladı.

Hakem Deniz Kayatepe'nin deneyimsiz olduğu her haliyle belli. Süper Lig'de şu ana kadar üç maç yönetmiş, bu dördüncü maçı. Hata üstüne hata yapan iki yardımcı ile Beşiktaş, MHK ve hakemler için deneme tahtası olamaz.

Hatalı ofsayt yorumları, aut-korner kararları, nizami şarjlara verilen fauller, Görkem ve Emrecan başta olmak üzere gösterilmeyen sarı kartlar! Acemileri sahaya salmak hakemleri gençleştirmek değildir. Beşiktaş lehine verilen ilk penaltıda Calvo ayağını uzattığında geç kalıyor, Rafa Silva'yı çelmeliyor, penaltı doğru. İkincisinde Kamil Ahmet sağ kol açık genişliyor ve yüksek topu koluyla oynuyor, net penaltı. Ancak hakem gördüğünü veremedi! VAR müdahalesi ile doğru penaltı geldi.