MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe'den beklenen önde baskı ve rakibi bunaltan tempo vardı. Lakin en etkili atak ancak 29'da geldi. Eksik kadrosuna rağmen temkinli ve savunma ağırlıklı kontratak futbolu oynayan Kayserispor çok dirençli ve istekliydi. Talisca fırsatçılığı ve istekli oyununu golle süsledi, takımı ve tribünleri ateşledi. İkinci yarıya Kayserispor golle başladı. Maçın zora girmesinin ana sebebi Mourinho'nun oyuncu tercihleriydi. Geç de olsa doğru hamleler yaptı lakin geçmiş ola. Fenerbahçe son dakikalarda yediği golle dramatik bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

FIFA hakemi Oğuzhan Çakır, maça dandik iki-üç faul düdükleri ile başladı. Futbolun doğal temaslarını çözme konusunda fauller de sıkıntılı. Kontrolsüz girişleri dolayısıyla 10'da Skriniar'a ve 35'te Nurettin'e mutlak göstermediği sarılar var. Maçın önemli anı, 42'de ceza alanı içinde Jeanvier'in Skriniar'ı formasından çekip kısmen itmesi var. Korner öncesi yaşanan bu pozisyonda tespit ettiğim kadarıyla top henüz oyuna girmemişti. Penaltı olmaz ama Jeanvier'e sarı olmalıydı. İkili mücadeleleri çözmede sıkıntılar yaşayınca oyun kızıştı. 58'de Dzeko'nun şutunda Jeanvier'in sol koluna gelen topta kol kapalı, genişleme yok. 59'da kaleci Bilal topa vuruyor, Mert altta kalıyor temas kaçınılmaz. Her iki pozisyonda penaltı yok. Doğru karar. Asla büyük kararları sahada veremeyen Oğuzhan Çakır beni yanıltmadı. 72'de Gökhan'ın sol açık eli-kolu ile genişleyerek oynadığı topta pozisyonu çözemedi, açık penaltıyı veremedi! VAR çağırdı, OFR'den doğru kararla penaltı geldi. Mobbinglere karşı önlem alamıyor. Yer alma konusunda eksikleri devam ediyor. Hakemi olgunlaştırmadan çabuklaştırılmış FIFA kokartı takmanın ne derece hatalı olduğunun yegane göstergesi.