MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray rakip alanda müthiş bir baskıyla tek kale bir maç oynadı. Bodrum'un ilk yarı sonunda tüm istatistikleri sıfır! Bu güneşe kar dayanmaz dediğimiz anlardı ki ancak 29 dakika dayanabildiler. Ajeti ve Herelle ile 1.85'lik Osimhen'i kontrol etmekle uğraşırken 1.66'lık Torreira'yı unuttular.

FIFA hakemi Mehmet Türkmen yine pozisyonların içinde, topun ve oyuncuların önünde kalıyor. Top çarpmasın diye eğiliyor, tuhaf alanlara gereksiz koşular yapıyor, yer almayı bilmiyor. Her kritik pozisyonda eli kulağında, özgüvenden yoksun, VAR'a bağımlı hakemlik yapıyor. Barış-Ajeti pozisyonunda devam kararı doğru ama eli yine kulağındaydı. Arkadaki Ajeti'nin ayağı yerde, eylem yapmıyor, Barış adım attığında takılıyor. Sara-Ahmet pozisyonunda topa Ahmet net vurdu ve topun yönü değişti. Pozisyona yakın olan Türkmen, pozisyon çözüm kriterlerini bilmediği için skandal bir penaltı verdi! Bıraksa Osimhen belki gol yapacak. VAR müdahalesi ile penaltı iptal oldu. Mehmet Türkmen için Mourinho "İyi hakem" demişti ya, Mourinho'nun teknik direktörlüğüne lafım yok lakin hakemden anlamadığı kesin. Majör kararlarda isabet oranı ve doğru karar yetisi çok kötü. Zaten maçlarda majör kararları çıkarırsak herkes hakemlik yapabilir.