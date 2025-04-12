MUSTAFA ÇULCU

Samsunspor top rakipteyken beşli kalabalık savunma yaptı, Muja ve Emre ile kontratak kovaladı. Üst üste iki başarılı pas yapamadılar. Galatasaray tüm ikinci toplara sahip olan taraftı. Geride iki stoper dışında herkes hücumda. Temposu yüksek olmayan bir maç seyrettik. Galatasaray ikinci yarıya golle başladı, rahatladı ve oyunu kontrolüne aldı. Zor bir deplasmandan daha galibiyetle ayrıldı

Hakem Ozan Ergün bu sezon parlayan, boylu poslu, hakemlik kumaşı olan yeni nesil hakemlerimizden. Kadro derinliği olmayınca hata yapsalar da Süper Lig'de maç verilerek yetiştiriliyor. Faullerde, kartlarda hataları var. Deneyim ve zamana ihtiyaç var. Maçın hemen başında taç atışında havadan inen top Samsunsporlu Drongelen'in sol koluna temas ediyor. Oyuncunun kolları genişlemiyor, topa gitmiyor, yer alma esnasında doğal adımlama koşu halinde iken kol olması gereken yerdeyken top geliyor. Devam kararı doğru.

Samsunspor'un attığı golde Holse santimlerle VAR'dan ofsayt ve gol iptali geldi. Yardımcı golü vermişti! Hani teknolojiye inanmayanların lehine olan bu çok ince ofsayt gol iptaline acaba ne diyecekler?

Torreira-Drongelen mücadelesinde Galatasaray penaltı bekledi. Üstte bir şey yok, lakin aşağıda ayakların işlevi Torreira'yı bozuyor, düşürüyor. Sahada hakem penaltı vermeliydi.

Eren'e çıkan sarı karta katılmıyorum. Temas yok çünkü. Holse süsledi, hakeme yedirdi. Sarıdan eminsen Eren'in yüz yüze sana olan tepkisinde hakem olarak ezilmemelisin. Demek ki sen de gösterdiğin sarı karta inanmıyorsun!

Osimhen'in topsuz alanda Drongolen'in yüzüne yaptığı ellerin illegal kullanımına sarı ve aleyhine endirekt vermeliydi, oralı bile olmadı. Emre-Sara mücadelesinde Emre elle bilerek oynuyor lakin pozisyon ceza alanı dışında. Hakemin görüşüne kapalı kaldı, o da zaten göremedi. Sallai-Drongelen ikili mücadelesinde Drongelen'e çıkan sarı doğru ama Sallai kolunu silah gibi kullanmadı, kırmızı olmaz. Rakipte kan var, Sallai'ye mutlak sarı çıkmalıydı.