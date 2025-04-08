MUSTAFA ÇULCU

FIFA hakemi Kadir Sağlam'ın yönettiği maçta kritik pozisyonlar vardı… Kasımpaşa'nın 7'de attığı golde Fall açık ofsayt; iptal doğru. 14'te Ben Ouanes'in şutunda top Paulista'nın yukarıda ve açık olan kol-eline çarparak sekti gol oldu. Hakemin penaltı için acele etmeyip golü vermesi doğru. Tayyip Talha, Yasin'e acımasız ve gaddarlık içeren ciddi faul yaptı. Hakem avantaja bıraktı, döndü sarı verdi. Oysa pozisyon net kırmızı kart. Görmüşsün ki sarı verdin. Ama kırmızıya cesaret edemedi. FIFA hakemi olmasına rağmen o da diğerleri gibi yeni moda VAR'a yaslandı. VAR çağırdı, izledi, doğru kararla sarı iptal kırmızı çıktı. İlk yarının uzatmalarında Beşiktaş penaltı bekledi. Kısa mesafeden beklenmedik top Opoku'nun sağ kol-eline geldi. Kol genişlememiş doğal konumda görünüyor, hakemin kararı devam. Penaltı verse de vermese de VAR karışmaz. Hakem yorumudur. Ben hakemin devam kararına katılıyorum. 85'te Kasımpaşa'nın iptal edilen golünde ofsayt doğru. Son dakika Beşiktaş lehine verilen penaltıda hakemi kutlarım. VAR'a bırakmadan o kalabalığın içinde Salih'in yüzüne kolların illegal kullanımında bulunan Brekalo'nun eylemi net penaltı. 54'te sarısı olan Opoku'nun 68'de Gedson'a el-kol illegal kullanımından ikinci sarıdan ihraç olması gerekiyordu ama ihraç edemedi. Beşiktaş'ta hakemleri zorlayan oyuncular olmaması hakemlerin işini kolaylaştırıyor ve çok rahatlar. Beşiktaş'ın canını çok kolay yakıyorlar. Kadir Sağlam sezon başından bu yana devam eden inişli çıkışlı performansına bu maçta da devam etti. Zor maçlar için güven vermedi. Oysa onun şov yapacağı bir maçtı.