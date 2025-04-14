MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe oyuna yoğun ön bölge baskısı yapmadan, 'nasıl olsa golü bulurum' modunda başladı. İlk yarıda her iki takım da birer kafa vuruşunda Talisca ve Manaj ile gole yaklaştı. F.Bahçe, Osayi ve Tadic ile sağ kanadı daha etkili kullandı. Topu kazandığında 3. bölgeye kalabalık yerleşiyor. Vites büyütmeden oynayan F.Bahçe, Talisca'nın frikikten müthiş vuruşu ile golü buldu. Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı, rahatladı. Oyun kontrolünü aldı dediğimiz anlarda Efkan'ın jeneriklik golü geldi. Sivaspor attığı golden sonra çok mücadele etti, çok zorladı lakin kalede Livakovic çok başarılıydı. Fenerbahçe yıldızlarıyla işi bitirdi. Zor deplasmandan çok değerli üç puanı almasını bildi. Bu sezonun flaş hakemi Yasin Kol sakin yapısı, duruşu, beden dili ve arka arkaya aldığı maçlar ile ülkemizin rol model hakemi konumuna geldi. Gösterdiği doğru kartların yanında göstermediği sarı kartları var. Daha önceki maçlarında sarı kartlarda daha cesur, daha bonkördü. Bu maçta farklıydı. Oyuncuların centilmenliği hakemin işini kolaylaştırdı. 29'da Radakovic'in Mert'e temasında devam kararı doğru. Ancak 50'de Mert-Charisis mücadelesinde Charisis sol dizi ile Mert'i bozuyor, elleri kolları da masum değil, sahada penaltı verilmeliydi. Çünkü Charisis topla değil rakibiyle oynuyor. 31'de Sivas lehine frikikte F.Bahçe barajı çok yakındı. 85'te Radakovic'in En-Nesyri'ye faulünde 'Bariz Gol Şansı' sebebiyle direkt kırmızı kart ile ihracı doğru. Bu kararını VAR'a bırakmadan kendisi verdiği için Yasin Kol'u kutlarım.