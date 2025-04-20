MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş, bugün orta alanda topla ilişkisi iyi olan üçlü ile başladı. Atletizmi iyi olan Gedson, top tekniği ve oyun kurma becerisi iyi olan Chamberlain, iki ara pası ile golde katkısı çok yüksek bir diğeri Hadziahmetovic. Hem kreatif hem atletizm hem de temaslı oyunu oynayabilen üçlü. Göztepe kazanamadığı son 10 maçın 6'sında 8 gol attı lakin kalesinde 16 gol gördü.

İlginçtir, deplasmanda iki galibiyeti var, biri kupada, biri ligde ikisi de Beşiktaş'a karşı bu öz güven ve cesaretle oynuyor. İsmail'in beraberlik golü çok estetik, jeneriklik bir vuruştu. Karşılıklı ataklarla keyifli bir futbol seyrettik. Oyunun hakkı da beraberlikti.

Ozan Ergün oyunu oynatma isteği yüksek bir hakem. Ellerin-kolların illegal kullanımında daha dikkatli olmalı. Rafa Silva'nın yüzüne yaptığı eylemde Bokele net sarı kart görmeliydi. Göztepe hücumunda 39'da uzaktan gelen yüksek topta ceza alanı içinde ikili mücadele esnasında Tijanic'in kolu ile bedeni arasından Svensson sağ elini sokarak bilerek topla oynuyor, net penaltı. Hakemin görüş açısında ama veremedi! VAR da muhtemelen uyudu, pozisyonu atladı. Göztepe'nin penaltısı badem oldu. Sonuca tesir eden büyük bir hatadır. Maçı iyi okumak lazım. Agresifliğin topa mı rakibe mi yapıldığını çözmek oyunun sertleşmesinde, kızışmasında hakemler için önemlidir. Hakemlik kumaşı iyi olan Ergün, tecrübe kazandıkça pek çoğundan daha iyi hakem olacak izlenimi veriyor.