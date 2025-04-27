MUSTAFA ÇULCU

Hakem Direnç Tonusluoğlu, geçen hafta Erzurum-İstanbul maçında çok mu iyiydi de biz göremedik! O berbat performansın üzerine bu maça atanması akıl tutulması. Çekişmeli başlayan oyunda eylemin rakibe mi, topa mı olduğunu çözmede zorlanınca yönetim şablonunu oturtamadı. İsmail'i rakibini tuttu çekti diye sözlü ikaz etti, sarı gösterse kabul ama 1 dakika sonra İsmail sadece bir faul yaptı, sarı niye? 7'de G.Antep ceza sahasında Semih hamlede geç kalınca Dzeko'nun ayağına bastı, net penaltı. Hakem veremedi. Yabancı damat Macar Pillok, VAR'da uyudu. Halil'in yüzüne sağ kolunu illegal kullanan Skriniar sarı görmeliydi. Talisca'yı faullerle eziyorlar, lakin hakem oralı olmuyor!

İlk yarı uzatma dakikalarında Talisca, gol öncesi sağ kolu ile topla oynayınca gol iptali doğru. Yardımcı Emin Tuğral'ın, Oğuz'un rakibiyle omuz omuza nizami müdahalesine faul bayrağı kaldırması cinayet gibiydi. Asla faul değil! Verilen, verilmeyen fauller, sarı kartlar ve penaltılar, neler var neler… İlk yarıda penaltı beklentisi ile kendini yere atan Boateng'e çıkan sarı ne kadar doğruysa 54'te de aynı aldatmayı daha da süsleyerek yapan Ogün'e çıkmayan sarı yanlış ve çifte standarttı. VAR'dan iptal edilen F.Bahçe golünde, atan En-Nesyri değil, asisti yapan Dzeko ofsayt.

60'ta Dzeko topu önüne almış, kale karşısında tam vuracak arkadan Viana çift elle itiyor, dağıtıyor net penaltı ve bariz gol şansı sebebiyle Viana iterek eylemi gerçekleştirdiğinden kırmızı kart olmalıydı. Hakem de VAR da uyudu. 64'de Viana yüksek hava topunda En-Nesyri'nin suratına sağ avuç içi ile vurdu, net penaltı VAR ile geldi.