MUSTAFA ÇULCU

Dün gibiydi… 25 Eylül 2024; "MHK Başkanımız bize çok çok iyi, çok tatmin edici bir sunum yaptı. MHK yapılanması, şirketleşme, genç isimler ve kulüpler olarak biz de sabırlı olmalıyız" derken. 26 Nisan 2025; "Bu akşam bize operasyon çekildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun niyeti hakkında şüphelerimiz vardı. Kendi aramızda konuşuyorduk, bu akşam ayyuka çıktı. Ne kadar haklı olduğumuz görüldü''ye gelinen süre arasında geçen zaman sadece 7 ay... Bir iki kulüp başkanı hariç bu işin içinde olan pek çok kişi "Bu liyakat işi, bununla olmaz" diyordu. Dinleyen olmadı! 'Aralıklı olarak iki dönem MHK Başkanı olacaksın' deseler, inanın buna kendisi bile inanmazdı. Haaa... MHK Başkanı olmak tabii ki herkesin hakkı. Ancak konu işin hakkını verebilmekse, işte o tartışılır! Cak cak, cek ceklerle, hakem kellesi almakla değil, köklü, kalıcı, radikal çağdaş uygulamalarla başarıya ulaşılır. Acemileri sahaya sürmek hakem yetiştirmek değildir. Koltuktan güç alan değil, koltuğa güç katan olmak esastır. Kalite ve başarı ancak o zaman yakalanır.

KAOS YARATTILAR!

İlk ve ikinci gelişinden bu yana yurt içinde ve dışında ülke hakemliğinin başına gelmedik kalmadı. Sağda solda anlatılan, sunumlarda söylenen o süslü VeTAS, Danışma Kurulu, TIM vs. vs. hiçbir projenin içi veya altı dolmadı, doldurulamadı, işlerlik kazanmadı, iyileşme olmadı. Aksine tartışma ve kaos arttı. Cuma akşamı Beşiktaş-Hatay maçıyla başlayan, önceki gece Göztepe-Başakşehir maçıyla son buldu. Ama ne haftaydı! Yerlisi ve yabancısıyla hakemler, yaşanmamış skandallara imza attılar. Hatta üstüne tüy diktiler. Hafta arası kupa maçları dahil tuhaf hakem atamaları, yanlışları, verilen verilmeyen kartlar, fauller, penaltılar, enteresan ofsaytlar, VAR protokolünü ağlatan, içinden geçilen uygulamalar. Sıradan yabancı VAR'lar performanslarıyla futbolumuza özellikle de ülke insanımıza hakaret sınırındalar. Hele MHK Başkanı'nın söylediği iddia edilen "Yabancı VAR'ları sorgulamayın, onlara uyun" talimatı içimizi acıtan, "Yeter artık" dedirten noktada.

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ONLAR GİDER SİZ KALIRSINIZ

Eyyy hakemler size sesleniyorum; Bu TFF, bu MHK Başkanı ve kurulu, yabancı VAR'lar gelip geçici ama sizler sahada düdük çalmaya devam edeceksiniz. VAR'a yaslanmadan hakemlik yapın. VAR daveti alıp OFR'de pozisyonu izlediğinizde hakemlik bilginiz, tecrübeniz, görüşünüz, iradeniz, haysiyetiniz ve onurunuzu hatırlayın. Her şeye "okey'' denmez. MHK Başkanı'nın talimatı diye, bile bile yanlışlara uyup skandallara imza atmayın. Siz kişilerin değil, protokolün esaslarını uygulamaktan sorumlusunuz. Bunca kariyerinizi, geleceğinizi bir maç fazla alabilmek adına sisteme uyup Sundberglere, Putroslara, Petru Ciochircalara teslim etmeyin. Etmeyin ki sokağa çıktığınızda insanların yüzüne bakabilesiniz. Eğer böyle devam edecekseniz size ne gerek var? Riva'da VAR odasından MHK Başkanı ve gelen yabancı VAR'lar oturdukları yerden maçları yönetsinler. Şu unutulmamalıdır ki tavassutla gelenler kucakta giderler...