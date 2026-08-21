MUSTAFA ÇULCU

Bu maç çok zor, hakem Pajac ataması oturmamış. Acemi, ürkek, korkak ve hep VAR'a yaslanan bir hakem modeli vardı. Ferencvaros kışkırtıcıfauller yapan ama bunlarısınırda bırakıp yutturanbir takım. Çok dengesiz bir hakemlik, özellikle iki takımın faullerine baktığınızda! Nwaiwu'nun penaltı beklediği pozisyonda ayağa temas var. Dikkatsiz birhareket ve hakem sahadavermeli. Bu sahada hakemin vereceği bir penaltı. VAR karışamaz. Nwaiwu'nun kırmızı kart pozisyonu öncesi rakip kışkırtıcı faul yapıyor.

Gaddarlık içeren birhareket mi değil! Dirsek mikoyuyor? Nerede bu dirsek? Bedenini kullanıyor. En fazla sarı kart olur. Bunun kırmızısı olmaz. Anlamakta güçlük çekiyorum. Kışkırtıcıfaul var, kırmızı öncesi gerekeniyapmıyorsun. Sonra Nwaiwu'ya kırmızı kart gösteriyorsun. Sarı bu pozisyonda! Hakemin yorumuna kalan bir pozisyon olduğu için VAR karışamaz. Hakem öncesinde faulü verse kırmızı olmayacak.