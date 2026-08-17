MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş'ta topu rakipten çok kısa sürede geri kazanma hırsı, başarısı ve baskı rakibi hiç oynatmadı. Çok önemli diğer bir gelişme de hem ideal kadro hem rotasyonlu kadro uyum içinde istekli, coşkulu, aynı oyunu oynuyor. Bu da İtaliano'nun etkisi ve başarısıdır. Olaitan müthiş. Cerny ile uyumu golü getirdi. Her iki oyuncu, harika oynadılar. İtaliano'nun henüz hazır olmayan Trossard ve etkisiz kalan Semih'i oyundan alması doğru hamlelerdi. Baştan sona oyun üstünlüğü Beşiktaş'taydı ve kazandı. Rakip 10 kişi olmasına rağmen yaşanan gol sıkıntının ilacı belli Vlahovic… Oğuzhan Çakır genç ve FIFA kokartlı bir hakemimiz. Çok atletik ve sahaya çok da yakışıyor. Lakin modern futbolda neyin faul neyin kart olduğunu kısacası futbolu ve hakemliği bilmiyor. Üzücü olan gelişim de gösteremiyor. Zaten sert oyun var, bir de buna hakemin kararsızlıkları ve dengesiz kartları eklenince oyun kızıştı. Djalo topla mücadele olmaksızın D. Costa'yı saçından çekti. Şiddetli hareket. Hemen aklımıza Cucurella'yı saçlarından çeken Neves'in ihracı geldi. Bu çekme kırmızı kart ama hakem sadece faul verdi kart çıkmadı! 68'de D. Costa ikinci sarıdan ihracı doğru. Verdiği vermediği fauller ve kartlar çok tartışmalı. Futbolcularla iletişiminde heybetli fiziğine rağmen beden dili zayıf kalınca sanki eğiliyor küçülüyor. Arsenal-M. City (3-0) Süper Kupa finalinde hakem Barrot 23 faul, Oğuzhan Çakır ise bu akşam 34 faul çaldı. Anthony Taylor'ın işi zor…