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MUSTAFA ÇULCU
15 Ağustos 2026, Cumartesi

MUSTAFA ÇULCU

Hakemlik kumaşı çok iyi, kutlarım

Galatasaray hemen ön bölge baskısını kurdu ama hücum repertuarı hep aynı. Ya Sane sağdan içeriye hareketlenecek ara pası veya şut arayacak ya da soldan Barış bireysel becerisiyle topu getirecek, Osimhen'e orta yapacak. Tüm takımlar bu şifreleri kırdı ve alternatif çözüm üreterek alan bırakmıyorlar.
G.Saray'da cümle alem yaratıcı bir 10 numaraya ihtiyaç olduğunu görüyor. Bu eksiklik ne Yunus ile ne de Sara ile giderilemiyor. Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, 5-4-1 ile topun arkasına geçerek savunmayı kalabalık tuttu, kaptığı toplarla gol aradı. İlk yarıda etkili olmasa da pozisyonlar buldular. Osimhen'in ilk golünde Torreira'nın savunma arkasına pası çok klastı. Galatasaray savunmasında boşlukları ve hataları çok iyi değerlendiren Çorum FK iki dakikada iki gol ile karşılık verdi. Galatasaray da hücum çeşitliliği yok. Mental yorgunluk ve savunmada sıkıntı var. Osimhen'in bireysel beceri ve çabaları beraberliği getirdi. Galatasaray, Osimhen'i pamuklara sarmalı…
TFF, MHK ve hakemler için açılış maçı yeni sezona ışık tutacak uygulamalar açısından çok önemlidir. Futbolun izin verdiği basit temaslarda hakemin oyunu devam ettirmesi başlangıç için olumlu çıta daha da yükseltilmeli. Berat'ın ayağına Torreira kazara basıyor kaçınılmaz temas kart olmaz. G.Saray'ın attığı golde Yunus ofsayt iptal doğru. 70'de Kyziridis'e ciddi faullü oyundan dolayı gösterdiği kırmızı kart doğru. Batuhan Kolak hakemlik adına iyi kumaş. Hedefine basa basa yürüyor. Yolu açık olsun, kutlarım.

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