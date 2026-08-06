MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe muazzam seyirci desteğini ve coşkusunu arkasına alarak çok genç ve dinamik rakibi karşısında yüksek oyun kontrolü ve her geçen gün artan ritimli pas trafiği ile başladı. Erken bulduğu gol üzerindeki baskıyı da aldı, daha rahat ve öz güvenli pas yapmasını sağladı. Guendouzi muhteşem bir bağlantı oyuncusu. Kante ile iyi bir ikili oldular. Greenwood'un, Kerem'e attığı uzun ve isabetli ters toplarda Kerem ilk dokunuş ve kontrolleri iyi yapabilmiş olsa daha etkili ve üretken olacak. Ancak tedirgin ve tepki alacağım korkusu onun rahat oynamasını engelliyor. 60'ta o golü atabilse öz güven patlaması yaşayacak eski Kerem çizgine ulaşacaktı!

Fenerbahçe'nin ilk yarıda soyunma odasına 2-0 ile girmesi büyük güvence oldu. Son 30'da oyundan düştü. İsmail hocanın hamleleri doğruydu. Skriniar öyle gönülden coşkulu ve hırslı oynuyor ki sahada basmadık yer, yapmadık hamle bırakmadı. Tam bir kaptan. Ake ile uyumlu oyunları büyük güven veriyor. Dün akşam gençlik ve atletizm değil tecrübe, ustalık ve akıl kazandı.

İngiliz Christopher Kavanagh, 13 yaşında hakemliğe başlamış, 2019'da FIFA olmuş, 40 yaşında UEFA Elit kategori bir hakem. Tecrübesi ve sakin yapısıyla oyunu hemen kontrol altına aldı. Stankovic'in 21'de Guendouzi'ye yaptığı faul sınırda, UEFA'nın ifade ettiği borderline… Hakemin saha kararı sarıda kaldı. Bence de sarı yeterliydi. Kavanagh, kalitelisiyle başarılı bir maç yönetti.