MUSTAFA ÇULCU

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın içinde Midtjylland şüphesiz en güçlü rakip. Beşiktaş oyuna çok iyi başladı. Hele ki 15'te rakip 10 kişi kalınca daha fazla etkili oldu. Pozisyonlar buldu, Orkun'un öldürücü klas vuruşu ile öne geçti. Olaitanson vuruşlarda becerili olsaydı Beşiktaşdaha ilk yarıda farkı yakalardı. Oh oyundan çıkana kadar istekliydi ve çok çalıştı. Orkun gerçek bir oyun lideri. Salih Özcan ile iyi ikili oluşturuyorlar. İlhan takıma uyum sağlamış, Olaitan ve Cerny tam hazır değiller. Nübel ise kalede güven veriyor. Rıdvan ve Rashica ise beklentilerin çok uzağında... Beşiktaş açık ara topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen tek gol atabildi. Tek gol tur için Beşiktaş adına riskli lakin Midtjylland öne çıktığında savunmada açık veren bir takım.

UEFA, Avrupa Ligi'nde bu turda oynanan 9 maçın 8'ine 2. kategori hakem atarken ateşli Türk seyircisini bildiği için Şampiyonlar Ligi dahil üst kategorilerde ve Real Madrid- Barcelona finallerinde düdük çalmış 40 yaşındaki 1. kategori hakem İspanyol Burgos'u atadı. Bugüne kadar Türk takımlarından Ağustos-2021 Konferans Ligi 3. tur 6 sarı kartlık Sivasspor-Batumi (1-1) ve Kasım 2025'te 8 sarı, bir sarıdan kırmızı kartlık Fenerbahçe- Ferencvaros (1-1) maçlarını yönetmiş. Maçta ilk 10 dakikada Rıdvan ve Salih'e yapılan faullerde sarı yerine sözlü ikazı tercih etti. Dişhekimi olan Burgos 15'te ağrısız çekimyaptı! VAR'a bırakmadan Djalo'yayaptığı acımasız ve sakatlayıcı fauldedoğru kararla Etim'i kırmızı kartlaihraç etti. Başarılı bir maç yönetti.