MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe, seyircisi önünde coşkulu ön alan baskısı ile başladı. Topa daha çok sahip olan taraftı ancak ne kanatlardan ne de merkezden forvetlerini topla buluşturamadı. İlk 20 dakikada rakip ceza alanında 3 kez topla buluştu. Gornik ise 7 defa! Gornik Zabrze, kompakt savunma yapan, çok koşan, geçiş kovalayan bir takım. F.Bahçe rakip savunmayı aşmakta zorlandı, golü de ancak duran toptan buldu. Bartuğ rakip atakları kesmekte, rakip alana top taşımada çıkana kadar etkiliydi. F.Bahçe, 2. yarıda daha net pozisyonlar buldu. Leventsol kanada hareket getirdi. Yakalanan pozisyonların başlangıç noktasıydı. Eskilerle bu iş zor görünüyor. Yenilerin takıma çabuk monte edilmesi gerekiyor. F.Bahçe eski anahtar Talisca ile Gornik karşısında kilidi bir kez açabildi. Rövanşta yenilerin takıma montesiyle F.Bahçe'nin daha etkili olacağını ve turu geçeceğini düşünüyorum. Litvanyalı 34 yaşındaki Manfredas Lukjancukas geçen sezon beklenen performansı gösteremedi. Ancak UEFA'nın önemsediği, güven duyduğu bir hakem. Şu ana kadar üst kategorilerde, uluslararası 38 eleme ve grup maçı yönetmiş. Bu turun diğerhakemlerine baktığımızda UEFA bumaçı çok önemsemiş ki tecrübeli 1.kategori Manfredas'ı atamış. Son derece sakin, kendinden emindi. Dünya Kupası'nda hakem yönetimlerinden etkilenmiş olmalı ki UEFA standartlarına göre çıkması gereken sarı kartları çıkarmadı. Topu oyunda tutacağım diye faullerde standardı yakalayamadı, hatalar yaptı. İlk yarıda 3 kez oyuncuları sözlü ikaz etmek gibi gereksiz yöntem kullanmak zorunda kaldı. Neyse ki ikinci yarı toparladı. Onun da form tutması için zamana ihtiyacı var.