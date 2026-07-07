MUSTAFA ÇULCU

FIFA takım sayısını 48'e yükselterek futbolun heyecan ve rekabetini daha geniş bir coğrafyaya yaydı, ticari açıdan büyüdü, gelirler arttı ve kabul gördü. Ancak para kazanma cazibesi futbol oyun kurallarının temellerini sarsan hatta yıkan boyuta geldi. 45 dakikadan 2 devrelik oyun "hydration break'' su molası adı altında üstü örtülen esası reklam gelirleri olan 4 devreli oyuna döndü. Heyecan akışımız ve seyir zevkimiz bambaşka bir boyuta geçti.

Daha ilk günden başlayan skandallar, Somalili hakem Artan'ın alınmayıp ülkesine geri gönderilmesi ile devam etti. Galiba bitti derken başka bir skandal ile zirve yaptı. ABD-Bosna Hersek maçında 64. dakikada doğru bir kararla oyundan ihraç edilen Amerikalı Balogun'un cezasını Disiplin Talimatı'nın 27.maddesine sığınarak askıya alıp Belçika maçında tekrar sahaya çıkmasını sağlamaları bardağı taşıran son damla oldu ve "Yeter artık'' dedirtti. İş çığırından çıktı, fütursuz bir hâl aldı. Saha dışı güçler saha içine oyuna doğrudan etki edecek boyuta geldi! İnfantino'nun FIFA'sı bu kararla futbol adına eşitlik, adalet ve dürüstlük cinayeti işlemiştir.

Bu maça kadar kupada oynanan 80 maçta 11 kırmızı kart çıkmıştı ama hiçbiri askıya alınmadı! Adalet sadece doğru karar vermek değildir, gerçek adalet verilen kararın herkes için standart uygulanmasıdır. Kurallar kişilere ve ülkelere göre bükülmez, eğilmez ve de değişmez. İstisnai kararlar alınırken çok dikkatli olunmalı. Ev sahibi Amerika lehine bu istisna FIFA'nın güven eşiğini düşürdü, dünya genelinde kurumunu rezil etti. Çok yazık! FIFA'nın sermayesi, çok para kazanması, güce tapması değil evrensel hukuk çerçevesinde güvenirliğinin olmamasıdır. Milyar dolarlar, eurolar kazanabilirsiniz ama meşrutiyetinizi ve marka değerinizi kaybetmeye başladığınızda sonuç tükeniş ve iflastır.

Futbolun daha adil olmasını sağlamak adına son yıllarda, VAR Sistemi, çipli top ve yarı otomatik ofsayt sistemi (SAOT) modern teknoloji, gol çizgisi teknolojisi, onlarca yüzlerce stadyum kamerası, oyuncu avatarları, sensörler, simülasyonlar, eğitimler, yapay zeka, değişen ve sürekli güncellenen oyun kuralları, insana ve teknolojiye yapılan yatırımları vs vs.. Tüm bunlar bir Balogun kararına feda edildi hepsi çöp oldu! İnfantino'nun yönetim politikaları, siyasi temasları, güce göre disiplin istisnaları, her şeyi para olarak görmesi, koltuk adına verdiği tavizler kriz üstüne kriz yaşatıyor. FIFA'nın kurumsal itibarını kaybetmesine neden oluyor. O zaman futbol, İnfantino'nun varlığını askıya almalı hatta futboldan uzaklaştırmalı çünkü kimse futboldan daha üstün değildir....