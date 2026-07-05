MUSTAFA ÇULCU

Dünya Kupası'nda son 32'de oynanan maçlar sonrasında Asya ve Okyanusya'dan ülke kalmadı. Afrika'dan 2 ülke Mısır ve Fas; Avrupa'dan 7 ülke Fransa, Norveç, İngiltere, Belçika, Portekiz, İspanya, İsviçre; Güney ve Kuzey Amerika'dan 7 ülke Kanada, Paraguay, Brezilya, Meksika, ABD, Arjantin ve Kolombiya son 16'ya kalan takımlar oldu. Futbolda model olmuş ülkelerden Almanya ve Hollanda'nın penaltılarda, Hırvatistan'ın son dakikalarda attığı golün VAR'dan çipli top teknolojisi ile ofsayt ve Senegal'in yine son dakikalarda VAR'dan gelen penaltı ile elenmeleri çok dramatikti. Tarih yazan mütevazı Yeşil Burun Adaları karşısında Arjantin turu uzatmalarda geçti lakin öldü öldü dirildi. Ne maçtı ama...

MAURİZİO MARİANİ ÇOK İYİ YÖNETTİ

Bu maçlarda görev alan 16 hakemin dağılımı ise; 7 Avrupa (UEFA), 5 Güney Amerika (Conmebol), 2 Kuzey Amerika (Concacaf), 1 Asya (AFC), 1 Afrika (CAF) konfederasyonlarından olurken turnuvanın başından itibaren gruplarda hiç düdük öttüremeyen 9 hakeme bu turda da fırsat verilmedi! 16 maçta 381 faul oldu. 2 kırmızı, 36 sarı kart çıktı. Danny Makkelie'nin yönettiği Fransa-İsveç maçında hiç kart çıkmadı. 2 maç uzatmalarda, 3 maç penaltılarla sonuçlandı. En az faul Fildişi Sahili-Norveç maçında 13 faul, en fazla faul ise uzatmalara giden Belçika-Senegal maçında 34 faul. Normal sürede biten maçlara baktığımızda İtalyan Maurizio Mariani'nin yönettiği ki, çok başarılı bir performans sergiledi; Brezilya-Japonya maçında top 65.03 dakika oyunda kaldı. Slavko Vincic'in 24 faul, 3 sarı, 1 kırmızı kart ile kontrolde zorlandığı Meksika-Ekvador maçı ise 49.46 dakika ile topun oyunda en az kaldığı maçtı.

SARI KARTLAR UEFA STANDARTLARINDA DEĞİL

Ayağa basmalara gösterilen-gösterilmeyen sarı kartlar asla UEFA standartlarında değil. Hani hakemler sadece kaptanlarla iletişimde olacaklardı? Bu kupada her VAR kontrolünde beklenirken hakemlerin etrafı oyuncular tarafından sarıldı, mobbingler yapıldı. Hatta OFR'ye giderken arkasından koşarak hakemi tacizde bulunanlar bile oldu ama sarı kartlar çıkmadı! VAR müdahale çıtası, UEFA ile FIFA arasında çok fark yarattı! Şimdi biz FIFA dan Collina'ya mı, yoksa UEFA'dan Rosetti'ye mi itibar etmeliyiz? Bu iki İtalyan en tepe hakem yöneticisi. Futbolun yönetimsel dili tek olmasına rağmen onlar aynı standartta buluşamıyorlar! Peki... ülkeler yerel liglerinde kimi baz alacaklar, neye göre yönetim prensiplerini ortaya koyacaklar, standartları ne olacak?

88 MAÇTA HİÇ KRİZ YAŞANMAMASI MUAZZAM BİR SEVİYE

Tüm bunlara rağmen hakemlerin basit temaslara faul çalmayışları oyunun akışını kesmemeleri ve yeni kuralların tempoyu ve seyir zevkini yükselttiği bir gerçek. Şu ana kadar oynanan 88 maçta kriz ve çatışma yaşanmaması çok güzel ve muazzam bir seviye. Kafaları karıştıran kritik kararlar ve VAR uygulamalarının FIFA tarafından hemen ertesi gün açıklanıyor olması çok değerli ve olumlu. Hep şeffaflık, güven ve futbolun marka değerinden bahsediyoruz ya acaba benzer uygulamalar bizde yapılamaz mı? Önceliğimiz ve arzumuz böyle futbol iklim ve kültürüne ulaşmak olmalı.