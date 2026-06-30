MUSTAFA ÇULCU

Henüz 50. maçta tüm zamanların seyirci rekorunun kırıldığı 2026 Dünya Kupası'nda oynanan 72 karşılaşmayla grup maçları tamamlandı, son 32'ye kalanlar belirlendi. Şimdi her maç bir final. Daha çekişmeli, heyecanlı, kora kor eleme maçları bizi bekliyor. FIFA, 6 Konfederasyon, 50 farklı ülkeden 52 hakem, 88 yardımcı ve 30 VAR olmak üzere toplam 170 hakemi aylar hatta yıllar öncesinden takiple kupaya hazırladı ve davet etti. Ancak daha ilk günden Somalili hakem Ömer Abdülkadir Artan'ın ABD'ye alınmaması FIFA'ya itibar, güven ve otorite kaybı yaşattı. UEFA'nın telaşla ve ilk defa bir uygulama ile Artan'ı 63 gün sonra oynanacak olan PSG-Aston Villa Süper Kupa finaline ataması bile durumu kurtaramadı. Buna bir de bazı takımlara karşı ABD'nin kabul edilmez uygulamaları eklenince FIFA'nın varlığı sorgulanmaya başladı.

Davet edilen hakemlerden İsviçreli Sandro Scharer, Japon Yusuke Araki, Suudi Arabistanlı Halid El Turays, Güney Afrikalı Abongile Tom, Kosta Rikalı Juan Calderon, Jamaikalı Oshane Nation, Kolombiyalı Andres Rojas, Perulu Kevin Ortega ve Yeni Zelandalı Campbell-Kirk Kawana- Waugh olmak üzere 9 hakem gruplarda hiç düdük öttüremedi! Kadın hakemlerden Amerikalı Tori Penso 2 maçta ve Meksikalı Katia Garcia 1 maçta düdük çaldılar. 12 hakem 1 maçta kalırken diğer 30 hakem 2'şer maç yönettiler.

Futbolun en tepe organizasyonunda FIFA oynanacak 104 maçın kusursuza yakın yönetilmesini ve seyir zevkinin yıldızlarla en üst düzeyde olmasını arzu ediyor. Bu nedenle "Açık ve bariz hatalar'' olmasına rağmen VAR'ın bu turnuvaya özel devreye girmediğine tanık oluyoruz! Maçların ''VAR yokmuş'' gibi yönetiliyor olması yeni kuralların uygulanması çok güzel. Ama bazı uygulamalara baktığımızda FIFA ve UEFA arasında VAR çıtası farklılık gösteriyor bu da yarınlar içinkafaları karıştırıyor.

Cezayir maçında Messi'nin ihraç edilmemesi, İngiltere maçında Gana'nın penaltısının verilmemesi, ağzını kapatarak konuşmasına rağmen Bellingam'ın ihraç edilmemesi, Ekvador maçında Almanya'nın attığı gol öncesi net faulde VAR'ın devreye girmemesi karşısında FIFA'nın bazı takımları ve özel oyuncuları destekliyor veya koruyor mu diye düşünmemize neden oldu!

En dikkat çeken ve değerli olan ise hakemlere ve hakem kararlarına her ne olursa olsun SAYGI... En yüksek eşikten bu da hakemlerin yönetimlerine çok olumlu yansıyor. Darısı bizim liglerimize...

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ÖZBEK HAKEM DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Arjantin-Cezayir, Fransa-Senegal, İngiltere-Hırvatistan, Almanya-Fildişi Sahili, Tunus -Japonya, Norveç-Senegal, Kolombiya-Portekiz ve kadın hakem Garcia'nın yönettiği Tunus-Hollanda maçlarında hiç sarı kart çıkmadı.

Açılış maçında Brezilyalı Wilton Sampaio 3 kırmızı kartla, UEFA'dan tanıdığımız isimlerden Alman Felix Zwayer yönettiği 2 maçta 12 sarı kart ile Szymon Marciniak bir maçta 7, Danny Makkelie bir maçta 6, toplam 2 maçta 9 sarı kart ile rekor kırdılar. Marciniak'ın çıktığı Arjantin maçları ve Messi kararı sorgulandı. İran kökenli Avustralyalı Alireza Faghani ise yönettiği 2 maçta hiç sarı veya kırmızı kart çıkarmadı.

2022 Dünya Kupası'nda toplamda 4 kırmızı kart çıkarken 2026'da daha grup maçlarında açılışta 3 olmak üzere 72 maçta toplam 10 kırmızı kart çıktı. Önümüzde çok daha sert geçmeye aday maçlar olduğunu düşünürsek kırmızı kartlar artacaktır.

Uzatmaların 95.10-108.51 dakikalar arasında olduğu maçlarda top 24 maçta 60 dakika ve üstünde, diğer maçlarda ise genellikle 50-59 dakikalar arasında oyunda kaldı. Özbek hakem Ilgız Tantaşev'in yönettiği sadece 10 faul ile en az faulün olduğu Cezayir -Avusturya maçında top 68.08 dakika oyunda kalarak turnuvanın şimdilik rekoru oldu. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönettiği Kanada- Bosna Hersek maçında ise 46.54 dakika ile topun oyunda en az kaldığı maç olarak dikkat çekti.