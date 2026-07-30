MUSTAFA ÇULCU

Her iki takım da ilk maça göre bir değişiklikle sahadaydı. Gornik Zabrze oyuna istekli ve önde baskılı girdi. Fenerbahçe penaltıya kadar tedirgin ama kontrollüydü. Gol ile birlikte öz güvenli ve istediği oyunu sahaya yaydı. Klasik Polonya takımları meşaleleri sahaya atmadılar ama elde yakınca dumandan görüş düştü. 11. dakikada atılan penaltı golünden sonra oyun ancak 19'da başlayabildi. Kerem savunmaya yardıma gelecek kadar istekli ve çalışkan, bir o kadar da gereksiz sinirli. İlk yarı sonunda bire birde güçsüz kaldı, müthiş pozisyonu gole çeviremedi. Gücü 70'te tükenince oyundan çıktı. Oosterwolde hücumda sürpriz çıkışlar yapıyor ama el bombası gibi her an ihraç olabilecek potansiyelle oynuyor.

Kaleci Mert kurtarışlarıylakalede güven veriyor. İrfan Can ilk yarıda hiç yoktu. İsmail hocanın İrfan ve Asensio hamleleri doğruydu. Skriniar, karta sınırda eylemler yapıyor ve yakın oynuyor. Fenerbahçe'ye acil iyibir santrfor lazım. Oynadığı futbolistenilen düzeyde değil lakin turugeçmek önemliydi.

Lothar Dhondt 32 yaşında Belçikalı UEFA 2. kategori. Zabrze, Polonya'nın en ateşli, agresif ve olay çıkaran takımlarından biri ama böyle bir maça deneyimsiz hakem. İstanbul'daki karşılaşmaya 1. kategori, buraya 2. kategori. 2023'te FIFA kokartı takmış, alt düzeyde maç yönetmiş hakem olmadı UEFA! Fenerbahçe'nin penaltısında Sadilek, iki kolla Skriniar'ı sarıp sarmaladı indirdi, açık penaltı ama hakem veremedi. VAR'dan doğru penaltı geldi. Kerem'i faullerle hırpaladılar, hele 38'de yapılan net sarıydı ama kart çıkmadı. Oosterwolde'ye çıkan sarı doğru ama 45+1'de kalkan ofsayt bayrağı skandaldı. 45+10'da Gornik'in attığı beraberlik golü öncesi itirazlar yersizdi, gol temiz. 28'deJanza pozisyonu tarif ediyor sözümona ama hakemi formasından çekiyor.Hakeme temas sarı, böyle çekmelernet kırmızıdır. Ama acemi Dhondt'un kırmızıyı çıkarmaya yüreği yetmedi, sarı ile geçiştirdi. Hakemlik saygınlığıotoritesi burada bitti.