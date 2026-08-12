MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe'nin ilk maçın skor avantajı ile telaşsız, kendinden emin ve sabırlı oyunu tercih etmesi tur maçlarında doğru oyun planı ve doğru strateji. S.Graz, inançsız ve düşük oyun temposu ile F.Bahçe'yi hiç zorlayamadı. Kadro ve oyun kalitelerine baktığımızda ise iki takım arasında büyük fark var. Kante çıkana kadar sahanın en iyisiydi. Hatalı paslarını bile gitti bastı yine aldı, hatasını kapattı. Boş alanları görünce bu maç Kerem'in maçı olur dedik ama son vuruş becerisi ve final pas kalitesi istenilen seviyede olmayınca nafile! Greenwood 'benim burada ne işim var' dercesine mutsuz görünüyor. Asensio iki maçta da sönük kaldı. Skriniar, Guendouzi, Ake ve kaleci Mert ilk maçta olduğu gibi yine iyiydiler. İsmail hocanın özellikle Muriç hamlesi ve diğerleri doğruydu. UEFA Elit kategori hakemi İspanyol Alejandro Hernandez 43 yaşında. Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçlık tecrübeye sahip. 14 yıldır La Liga'da görev yapıyor, 2016-17'de yılın hakemi seçildi. Son Dünya Kupası'nda beklenen performansı gösteremedi, 1 maçla geri döndü. Semedo'yu 12'de çektiler, maçın başı diye sarı göstermemesini anladık ama 21'de Brown'u formasından çeken Malic'e göstermediği sarı kart kabul edilemez. Hele ki çekmeden dolayı Semedo'ya 40'ta gösterdiği sarı kart tam bir çifte standart uygulamaydı. Oyunun içinde kaldı, top çarptı, Talisca'ya engel oldu. Fenerbahçe lehine 64. dakikada verdiği penaltı net doğru. Hernandez tecrübesiyle sorunsuz yönetti.