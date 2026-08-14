MUSTAFA ÇULCU

Türk futbolunda ve Beşiktaş tarihinde iz bırakmış Süleyman Seba başkanımızın ölüm yıl dönümüne denk gelmesi maça daha bir anlam kattı. Karşılaşma önü Önder Özen'in ifade ettiği gibi kendini güncelleyen Beşiktaş, tam bir teknik direktör takımı olma yolunda hızla ilerliyor. Vlahovic hazır olup süre almaya başladığında gol yollarında daha etkili olacaklar. Maç ritmini bulduğunda Trossard ile taş gibi bir Beşiktaş izleyeceğiz. Sol bek ve savunma merkezinde stoper hattındaki aksamaları önlemek teknik ekibin ve yönetimin işi.

Beşiktaş, cesur oyundan taviz vermeden ön alanda bunaltan baskı ile golü bulana kadar tempoyu hiç düşürmedi. Hem kanatlardan hem merkezden hucüm organizasyonları geliştirdi. Olaitan'ın rakip savunma arasına Cerny'ye gönderdiği öldürücü pas ile kontrataktan gelen golde gördük ki futbolu bilen, güçlenen ve her zaman 'takımda benim yerim var' diyen bir Cerny izledik. Rakip hücumlarında geriye dönüşleri hızla yapan ve savunmada çoğalan Beşiktaş, Orkun merkezli oyun sistemi ve kalitesi ile hücum futbolu oynamaktan keyif alırken biz de bu Beşiktaş'ı izlemekten keyif alıyoruz. Tempolu oyun süresini her maç üstüne koya koya geliştiren bu Beşiktaş alkışı hak ediyor.

İsviçreli Urs Schnyder. 19 Kasım 2024'te Karadağ-Türkiye maçını yönetmişti. Teknik direktörler Prosinecki ve Montella'ya itirazdan, rakip oyunculara 6, bize 5, toplamda 13 sarı göstermişti. Ancak bu maçta soğukkanlı, öz güvenli ve kontrolü elinde tutarak çağdaş hakemlikten örnekler verdi.