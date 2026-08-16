MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor, güçlenen kadrosu ile golü daha çok isteyen, arayan taraftı. Saviolo'nun akıl dolu vuruşuyla golü buldular. Muçi'nin olmayışı hücum çeşitliliğini kısıtlıyor. Merkezden hücum ve şut deneyen yok. Kasımpaşa, hakemin hatalı yorumuyla verdiği penaltı golü ile beraberliği yakaladı. Oyundan çıkana kadar Saviolo çok etkiliydi. Salah'ın oyuna girişi ile Trabzonspor daha da hareketlendi. Ataklar geldi ama galibiyet golü gelmedi.

Gürcan Hasova bu seviye maçlara yeni yeni çıkmaya başladı lakin kapasitesi yeterli değil. Faul ve kart değerlendirmeleri, "Ben merkezli hakemlik yapısı" modern hakemlikten uzak. Halı sahada futbol oynayan biri bile Kasımpaşa lehine verdiği penaltıyı vermez. Ortak topta Pina ile top arasına koşarak girip ona çarparak teması alan Güven, faul yapılmış süslemesi yaptı. Bu temasla iki oyuncu da denge kaybı yaşayınca ayaklar birbirine dolandı. Pina faul yapmadı. Buna penaltı veren hakemin futbol bilgisi sorgulanır. Hakem de 2 nolu yardımcı da sezona iyi başlamadı.

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YABANCI VAR NEDEN GEREKENİ YAPMADI?

Lyon maçını düşünerek yerli ve milli ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan F.Bahçe, yoğun baskı ile kanatlardan, merkezden, duran toplardan rakibini bunalttı. Kadrosu ve kulübesi ile en geniş ve konforlu takım Fenerbahçe. Disiplinli ve istekli oynadığı dakikalarda hücuma çıkarken kaptırılan topta Gençlerbirliği ilk defa geldi ve ilk isabetli şutla beraberliği buldu. 'Nasıl olsa gelmiyorlar' diye hücumda çoğalan F.Bahçe, bu kez kontrataktan kalesinde ikinci golü gördü. Kante oyuna girdikten sonra çok çalıştı. Talisca varını yoğunu ortaya koydu. Ceza alanı içi ve ön çizgisi üzerine yerleşen Gençlerbirliği'nin kalabalık savunmasını ve kaleci İrfan'ı F.Bahçe bir türlü aşamadı. Bu mağlubiyet iş kazası da olsa İsmail hocaya yazar. 'Acaba maça ideal 11 ile çıkıp sonucu garantiledikten sonra rotasyona gitmeli miydi?' diye düşünmeden edemedik. Oğuzhan Aksu yeni jenerasyondan bir isim. İyi götürdüğü maçta 70'te Talisca'nın şutunda Goutas'ın sağ kolu açık genişliyor ve sağ el ucu ile topa teması var. Pozisyon penaltı. Hızlı gelişen bu pozisyonu hadi hakem tespit edemedi yabancı VAR Andrew Dallas neden gerekeni yapmadı veya yapamadı? Sonuca tesir eden bu penaltı hafızalara kaydedilecek ve unutulmayacak.