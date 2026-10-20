MUSTAFA ÇULCU

Süper Lig'in en formda iki takımının maçında tam bir taktik savaşı, disiplinli oyun, korakor mücadele, karşılıklı pozisyonlar ve tempo vardı. Beşiktaş geriden pas oyunu ile ataklar geliştirdi. Cerny ile ilk dakikalarda etkili olunca Aral-Cabral iş birliği ile o bölgeyi çabuk kapattılar. Trabzonspor seyircisinin desteği ile daha coşkuluydu. Salah'ın liderliğinde ne yaptığını, ne istediğini, ne oynadığını bilen güçlü bir takım olarak her iki kanattan çok etkili oldu. Nwaiwu, Vlahovic'i iyi kontrol etti. Onana çok iyi günündeydi. Orkun'un yokluğu çok fark ediliyor. Trabzonspor disiplinliydi ve hiç kopmadı. Hücumda biraz daha becerikli olsa skor farkı daha erken gelirdi. Savunmada kötü olan Beşiktaş dakikalar ilerledikçe doğaçlama oyuna döndü. Trabzonspor etkili ve keyif veren futboluyla galibiyeti hak etti. Cihan Aydın atletizmi yüksek bir hakem. 14'te Beşiktaş penaltı bekledi, top Nwaiwu'nun koluna gelse bile destek kol penaltı olmaz, devam kararı doğruydu. 31'de kornerden gelen top önde Savic'in kafasından sekerek arkada kısa mesafede bulunan Agbadou'nun yüz-alın bölgesinden, yani kafasından sağ koluna geliyor, penaltı yok devam kararı doğru. Miretti ve Fabinho'ya rakiplerine kontrolsüz hareketlerinden dolayı çıkan sarılar doğru. 53'te çevre kontrolünü iyi yapmayınca Beşiktaş'ın avantajını kesti. Bu tür müsabakaları yönetmek zordur. Bu futbol ikliminde Cihan Aydın bu zorluğun altından başarıyla kalktı. Bravo…