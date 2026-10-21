MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe, kalite ve kalibre olarak kendisinden düşük Slavia Prag karşısında maça doğru 11 ve doğru oyun planı ile başladı. Erken gelen iki gol öz güveni ve moralleri yükseltti, seyirciyi coşturdu. Her şey çok iyi giderken Guendouzi'nin pas hatasından yenilen gol rakibe can suyu verdi. Oturmuş oyunu sıkıntıya soktu. Buna bir de savunmanın güvencesi Ake'nın sakatlanıp çıkması eklenince stres arttı. Slavia Prag çok koşan genç oyunculara sahip, kolektif ve fiziksel mücadele içinde oynayan baskılı bir takım. Oyundan hiç düşmediler, bırakmadılar. Ederson çok başarılıydı. Korakor mücadelenin olduğu maçtan her ne olursa olsun Fenerbahçe mutlaka 3 puan almak isterken son dakikada Semedo hamlede geç kaldı, Kacor'a vurdurunca bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Yazık oldu. Tutkulu seyirciye sahip Türk takımlarının içeride oynadığı maçlarda İspanyol ve İtalyan hakemleri çok sık görmeye alıştık. Ricardo de Burgos Bengoetxea da İspanyol, 40 yaşında, 1. kategori ancak asla güçlü ve güven veren bir hakem değil. 19'da Kubiak ceza alanı içinde Ake'yi formasından etkili bir şekilde çekti düşürdü, sahada penaltıydı. Ancak hakem terste kaldı göremedi. Maalesef bu pozisyonlara VAR da karışamıyor. 31'de umut vadeden atağı kesti diye Kante'ye sarı verdi, 30 saniye sonra Kante'nin bu kez Moses'e kontrolsüz hareketi oldu, ayak kaydı diye ikinci sarıdan kırmızıyı çıkarmadı, bir tık sabretti! 49'da Skriniar'a gösterdiği saçma sapan sarının futbolda cevabı yok! Faul değerlendirmeleri ve kart uygulamaları ile sınıfta kaldı. Kararlarında sürekli yardımcıların desteğini arayan, öz güveni düşük bir hakem.