MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe'de oyuncuların arasındaki mesafe inanılmaz uzun. Her iki takım da orta alanda herhangi bir engele takılmadan rakip kaleye çok kolay gidiyorlar. Gardları düşük iki boksör gibiler. Sağlam yumruğu atan maçı kazanacak. İlk yumruk Fenerbahçe'den geldi ama maçı nakavt ile Göztepe kazandı. Her iki takım da top kayıpları yaptı ama Fenerbahçe için bedeli ağır oldu. Lukaku istekliydi, derine geldi, top aldı, kanatlara açtı, kaleye sırtı dönük iyi pas dağıtımı yaptı. Yüksek iştahla oynayan Oğuz Aydın takımı dikine taşıyan en etkili oyuncuydu. Kerem koşuyor, basıyor, top kazanıyor, top taşıyor, olması gereken yerde arı gibi vız vız vız ama kovanda bal yok! Fenerbahçe topa daha çok sahip olan taraftı lakin güçlü oyunu oynayan Göztepe, sabır ve akıl dolu oyunla maçı kazanmayı bildi. Oğuzhan Çakır doğru verdiği ilk faul ve ilk sarı kart ile oyuna iyi başladı. Ancak 11'de Miroshi'ye kontrolsüz hareketinde Semedo'ya sarı göstermeliydi, göstermedi! 24'te Oppong-Akonnor pozisyonunda penaltı yok, devam kararı doğru. 45+2'de Juan'ı tutarak umut vadeden atağı kestiği için Semedo'ya sarı gösterdi. Pozisyon yoruma açık. Birileri 'Bariz gol şansı, kırmızı' diyebilir bir başkası, 'Kaleye mesafe var, yanda Skriniar var, yetişebilir. Sarı yeterli' der. Yani yüzde yüz bariz gol şansı yok. Sarı doğru. VAR da böyle düşündü, karışmadı. Hakem üzerinden okunacak bir maç değildi. Hakem geliştikçe daha da iyi olacak. Maçtan sorunsuz çıktı.