MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor yüksek maç trafiğinde Avrupa'da oynayan takımlarımız içinde rotasyonu en iyi uygulayan ve ritmi bozulmayan takımımız olarak öne çıkıyor. Seyri doyumsuz futbol aklı Salah oynuyor, oynatıyor. Maçın Belçikalı hakemi Lawrence Visser 36 yaşında UEFA 1.kategori... Geçen hafta yönettiği Hoffenheim- Beşiktaş maçında çok başarılıydı. Sakin yapısı, iletişimi, kendinden emin tavrı ile güven veriyor. Futbolun doğasında olan basit temaslara izin verdi oyuna tempo kattı. 9'da Cabral'a sonra aynı bölgede benzer faulü yapınca 11'de Miller'e ve otoritesini ilk tehditte rakip teknik direktöre gösterdiği sarı kartlar derslik örnek uygulamalardı ve "Buranın patronu benim'' dedi. Kontrolü elinde tuttu. 14'te Altena'nın elleri-kolları açık topa set oldu pozisyon penaltıydı lakin başlangıcında Salah, VAR'dan ofsayt çıktı. Ofsayt hattında kalabalık oyuncu grubu olunca VAR tespiti manuel 2 dakika 45 saniye sürdü.18'de Melih-Borchgrevink mücadelesi temiz penaltı yok. 29'da Magnusson ikili mücadelede yerde Melih'in ayağına kazara basıyor kart yok. 30'da Franculino-Magnusson mücadelesinde VAR'a bırakmadan Trabzonspor lehine verdiği penaltı net doğru. Önceden sarısı olan Cabral'a son dakikada çıkan ikinci sarıdan kırmızı doğru. Ancak 38'de Samet'e gösterdiği sarı kalitesine yakışmadı. Hadi o da başarılı yönetiminin nazar boncuğu olsun...