MUSTAFA ÇULCU

G.Saray, iyi başladığı oyunda daha ikinci dakikada Yunus'la golü buldu. Savunma hattı düz önde yakalandı. Erken bulduğu gol gibi beraberlik golünü de erken yedi. Gollerden sonra maçın temposu düştü. Her iki taraf da uzun toplarla gol aradı. Baskıda gecikmeler olunca rakip, daha rahat alan ve oynama fırsatı buldu. Osimhen ilk yarıda istediği topları alamayınca isyan etti. Ama ikinci yarıda stoperlerin arasına derin koşularla etkili oldu. Sallai ikinci goldeki asistiyle ilk goldeki hatasını affettirdi. Barış Alper çıkana kadar sahanın en iyisiydi. G.Saray, ikinci yarıda o eski kaliteli ve ön alan baskılarından örnekler verdi. Uzun zamandır bu kadar etkili yapamadığı 2. bölge baskısını Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapınca harika bir galibiyet geldi. UEFA'da yönetimsel güçlerin kendi ülke hakemlerini destekleme tutarlılığı ve geleceği planlama politikalarına yıllardır tanık oluruz. Slavko Vincic'ten boşalan kadroya güçlü Sloven lobisi proaktif davranarak 36 yaşında Rade Obrenovic'i Ocak 2026'da elit yapıverdi! Şimdi deneyim kazanıyor. Verdiği ve VAR'dan iptal edilen penaltı buralara nasıl geldiğinin ispatı gibiydi. Ferencvaros-Trabzon maçındaki kötü performansını da unutmadık! 7'de Lille'in attığı ilk gol öncesi, Diaoune'un Sallai'yi geçişinde faul yok. 23'te Osimhen'in ortasında Ngoy'un kolları kapalı, penaltı olmaz. 27'de Osimhen ile Berke'nin topa sahip olma mücadelesinde hakem hatalı bir penaltı çaldı. VAR müdahalesi yedi. Penaltı iptali doğru. 31'de Osimhen el-kol ile çok abartılı itiraz etti, otoritesini yerle bir etti ama sarı gösteremedi. Böyle giderse yurttaşı UEFA Başkanı Ceferin'in desteği de yetmeyecek gibi...