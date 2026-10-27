MUSTAFA ÇULCU

Hakem Atilla Karaoğlan'ın zorlu derbideki en büyük şansı İspanyol Carlos del Cerro Grande'nin VAR'da olması. Çok kariyerli ve deneyimli. Dünya Kulüpler Kupası, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Kupası gibi en zorlu maçlarda görev alan, almaya devam eden, yüksek bir profil. İspanya Süper Kupası'nın 2-7 Şubat 2027'de İstanbul'da olması ve Munuera'dan sonra Grande'nin de Süper Ligimizde VAR görevi alması, iki ülke arasında futbol ilişki çıtasını yükseltti. Grande demek UEFA'nın VAR çıtası demek. Açık ve bariz hata, gözden kaçan ihlal olmadığı sürece devreye girmez.



3'te Batrakov'a kontrolsüz hareketinde Skriniar'a sarı göstermeliydi, vermedi. 11'de Barış Alper'i kaçırınca iki eliyle iterek faul yapan, umut vadeden atağı kesen Skriniar'a doğru bir sarı gösterdi. Barış Alper devamında göğüs attı, o da sarı görmeliydi. 36'da Greenwood-Jakobs mücadelesinden penaltı çıkmaz. Devam kararı doğru.

45+2'de direkten dönen top pozisyonunda Brown'a kontrolsüz faulü dolayısıyla Osimhen'e sarı göstermeliydi, göstermedi. 67'de Batrakov-Guendouzi pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. Öyle basit temastan penaltı çıkmaz. Hakem ilk çeyrekte maçı kontrolde ciddi bocaladı. Faul ve disiplin uygulamalarında hataları oldu, standardı yakalayamadı. Maçta skor akışı ve zora sokacak pozisyon olmaması hakemin şansıydı. O da maçı idare etti.