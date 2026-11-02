MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor, her maç daha da yükselen öz güvenli oyunu ile gol yemeden ligde kazanma alışkanlığını sürdürüyor. Hakem A.Buğra Taşkınsoy'un ise oyun okuma ve yer alma konusunda tecrübeye ihtiyacı var. 29'da yer almada sıkıntı yaşadı, top çarptı. Zaman zaman oyunun içinde kaldı. Rakip oyuncular, değişerek Saviolo'yu tutarak, çekerek faullerle hırpaladılar. Taşkınsoy, proaktif davranıp bunları önlemeliydi. Mesela Perez bu maçı sarı kartsız tamamlamamalıydı! Trabzonspor'un 2. golü öncesinde top istem dışı Folcarelli'nin elinden sekiyor gibi görülüyor. Sonrasında top ayaktan ayağa gezdi, geri oynandı, en son Muçi sürdü, vurdu, gol oldu. Atak başlangıç fazı için beklenti oldu. VAR "Devam" dedi. Bence de devam kararı doğru.

***



3 KIRMIZI NEREDE!

Reşat Onur Coşkunses mi maçı yönetti yoksa maç mı onu? 5'te Hajradinovic'in bariz gol şansını Agbadou tek el ile tutarak-çekerek önledi. Faul ve kırmızı kart. 40'ta Ayberk sarılıp sarmaladı, Murillo'yu faulle indirdi, faul ve sarı kart ama gereğini yapmadığın gibi proaktif de davranamadın! Davransan belki devamı olmayacak. Devamında yerde kalan Murillo tepkisini ayakları ile rakip oyuncunun en hassas kasık bölgesine çifte atarcasına acımasız bir eylem yaparak gösterdi. Bu da kırmızı kart ama yine veremedin! Pozisyon 4. hakem Ali Yılmaz'ın önünde ama o da hakem gibi oralı bile olmadı. 78'de Kasımpaşa'nın attığı iptal edilen golde düdüğü erken çalarak VAR'ı devre dışı bırakmak protokol esaslarına aykırı bir durum. Arous'un Vlahovic'e tokadı sarı değil kırmızı kart olmalıydı. Bu Beşiktaşlı oyunculara atılan ve kırmızı kartsız geçilen kaçıncı tokat? Hakem olarak bu pozisyonlarda gereğini yapamıyorsanız kırmızıları verecek yüreğiniz yoksa ve VAR'dan medet umarak sahaya çıkıyorsanız sizden hakem falan olmaz. Yol yakınken bırakın bu işi.