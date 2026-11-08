MUSTAFA ÇULCU

G.Saray, rakip Amed'den daha çok zemin ile mücadele etti. Modern ve konforlu stadyumlara sahip ol ama berbat zeminlerde futbol oyna! G.Saray gibi üst düzey bir takım için böyle zeminler büyük engel. Torreira'nın boyu ile ahtapot gibi uzayan bacakları ters orantılı. Tüm topları kazanıyor, hücum paslar atıyor, pres yapıyor, ikiye birler yapıyor, savunmaya yardıma geliyor... Çok formda çok. Sakatlanıp oyundan çıkana kadar Leao, iyi performans sergiledi. Böyle zeminler, Batrokov'a uygun değil deseler de onun için fark etmiyor, istediği zemini bulup gollerine devam ediyor. İzlemek insana keyif veriyor. Ligin formda takımı Amed için bu bir test maçıydı. Cesur ve istekliydiler. En önemli hücum silahları Dia Saba ve Orban'ı, G.Saray savunması ilk yarıda iyi kapattı, nefes aldırmadı. Lakin ikinci yarı duran toplarda ve ceza sahası dışı şutlarda etkili olan Dia Saba frikikten, Orban bulduğu ilk fırsatta yine gollerini attılar. G.Saray, topu ileri taşımakta zorlandığı anlarda Sara ve Sane ile çare aradı. Halil Umut Meler, en deneyimli isim ancak Galatasaray'ın ilk gol kutlamasında sunduğu subliminal mesaj içerikli koreografide formayı başına geçiren oyuncuları tespit edip sarı kart göstermeliydi, o idare etti. Bunu ben değil kural söylüyor. 77'de Sallai-Orban mücadelesi temiz. Penaltı olmaz. Halil Umut Meler zorlanmadan başarılı performans sergiledi.