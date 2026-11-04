MUSTAFA ÇULCU

Her iki tarafın da kazanma arzusu içinde olduğu maça Galatasaray bunaltan ön alan baskısı ile özellikle sağ kanattan etkili ataklarla başladı. Her maç üstüne koyarak yükselen ve gecenin yıldızı Batrakov'un 15 dakikada attığı 2 gol karşısında Stuttgart "Ben nereye geldim'' dercesine şaşkına döndü. Leweling'in direklerden dönen topu maçın kırılma anı oldu. G.Saray baskısından bunalan, nefes alamayan, oyun kurmakta zorlanan Stuttgartlı oyuncular sinirlendiler ve arka arkaya fauller yapmaya başladılar.



Chris Kavanagh 41 yaşında… Premier Lig'de 200 maç, uluslararası üst kategorilerde 40 maç, aynı zamanda VAR tecrübesi olan Elit kategori hakemi. İngilizlerin son dönemde öne çıkardığı Kavanagh asla bir Taylor veya Oliver kalitesinde değil. Maçın başında Lemina'ya yaptığı sınırları zorlayan kontrolsüz hareketinde Atakan'a sarı gösterdi. 9'da Chabot'un orta alandan çıkarken Osimhen'i boynundan engellemesi faul ve sarı olmalıydı 'devam' dedi. Kavanagh bir ara kendini herhalde Premier Lig'de sanıp temaslı oyuna izni abartınca maç sertleşti. Arka arkaya kartlık faulleri pas geçti. Maç karıştı. 33'te hava topunda Prömel, Osimhen'in beline sarıldı, sarmaladı, aşağı çekti, penaltıydı. Gördü ama veremedi veya vermedi! 37'de yaşanan gerginlikte Barış Alper ve Deniz Undav'a sarılar çıktı. 75'te Stuttgart'ın attığı golün başlangıcında Nartey ofsayt ve gol iptali doğru. 97.04 dakikalık maçta 8 sarı, 28 faul ve topun oyunda kalma süresi 48.24. Premier Lig'den gelen bu seviye bir hakem için düşündürücü.