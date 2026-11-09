MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe adına Liverpool maçında başlayan oyun anlayışındaki etkili değişim öz güven, istek, heyecan ve büyük takıma yakışır güçlü oyun bu maçta da vardı. Ancak Greenwood ve İrfan Can'ın harika gollerinden sonra tempoyu düşürdü, geriye yaslandı. Duran ve yan toplarda savunmada açıklar verdi. Ederson kalede çok başarılıydı. İkinci yarıda Fenerbahçe topu rakip alana taşımakta zorlanınca Emre hoca hiç beklemedi, dokunuşu anında yaptı ve olumlu sonuç aldı. Oyun farka gitti. En değerli farkındalık ise herkese süre vererek forma adaleti ve kazanma arzusunun hiç düşmemesiydi. Farka rağmen savunmada görülen zaaflara gereken önlem alınmalı. Bir büyük takım rakibe böyle pozisyonlar vermemeli. Abdullah Buğra Taşkınsoy, yeni jenerasyonun çıkış yapan hakemlerinden. 5'te Ramirez- Skriniar pozisyonunda Çorum penaltı bekledi, devam kararı doğru. 38'de Diomande'ye çıkan sarı kart hatalı. El yüze illegal kullanım yok, Guendouzi olayı süsledi. 54'te Kyziridis'e sarılarak umut vaat eden atağı engelleyen Semedo'ya çıkan sarı doğru. Hakemi zora sokacak pozisyon yoktu. O da çok başarılıydı.

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OĞUZHAN ÇAKIR GAYET İYİYDİ!

Trabzonspor için Alanya deplasmanları hep zor ve olaylı geçmiştir. Ama bu maç Trabzonspor'un ağır oyun üstünlüğü ile geçti. Düşünün Trabzonspor, İlk faulü 30. dakikada yaptı. Trabzonspor, oyunun kontrolünü elinde tutarak deplasmanda haklı bir galibiyet aldı. Oğuzhan Çakır, proje hakemi olarak öne çıkan gelişmekte olan genç bir isim. Ani dönüşlerde ve sprintlerde sıkıntı yaşıyor, sanırım bacağında bir problem var! İlk sarı kartın 82'de çıktığı maçta oyuncular çok centilmendi. Hakemin bazı faul ve kart yorumlarına baktığımızda gelişmeye ihtiyacı olduğunu söylemeliyiz. 87'de Salah-Maestro pozisyonunda Trabzonspor lehine hatalı penaltı kararı verdi. Pozisyon başlangıcı Onuachu ofsayt çıkınca VAR müdahalesi yemekten kurtuldu. Bunun dışında Oğuzhan Çakır iyiydi.

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KARAOĞLAN, SAVRUK VE DAĞINIKTI!

Attila Karaoğlan; Metehan'ı ikinci sarıdan kırmızıyla atması doğruydu. 31'de G.Birliği lehine frikik verdi, bu esnada Gouveia'yı iten Murillo'ya çıkan sarı doğru ama baraj kurulumu, oyunun başlaması ancak 35'te oldu! Ancak ilk yarıya +2 verildi. Maçı bitirme anı sanattır. Bunu herkes beceremiyor. 49'da Diabate Orkun'a faul yaptı. Hakem 'dışarıda' dedi. VAR inceledi ve çağırdı. Hakem 1.5 dakika izledi, kararında kaldı. O zaman Orkun'un bariz gol şansını engellediği için Diabate sarı değil, kırmızı olur. Onu da yapamadınız! Savruk ve dağınık bir hakemlik. Atilla Karaoğlan sınıfta kaldı, skor şansı vardı.