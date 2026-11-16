MUSTAFA ÇULCU

İlk çeyrekte 5-4-1 ile topun arkasına geçtik, kalabalık, gömülü savunma ile Fransa ataklarını karşıladık. Pasla çıkamadığımız anlarda yüksek toplarla Deniz'e oynamak zorunda kaldık. Yaptığımız pas hataları kalemizde hep tehlike oluşturdu. Berke yediği gollere rağmen kalede kurtarışlarıyla güven verdi. İleride topla buluştuğumuz anlarda final paslarında ve vuruşlarda yetersiz kaldık. İkinci yarının başında kornerde herkes topu birbirine bırakınca golü yedik. Hakan ve Arda bir türlü oyuna istenilen seviyede giremediler. Girdikleri anda zaten oyun kalitemiz hemen yükseliyor. Beşli savunmada pozisyon verdik lakin topu üçüncü bölgeye daha fazla taşıdık, pozisyon ürettik ama skor üretemedik, mağlup olduk. Anthony Taylor hakemliği bırakınca İngilizlerin politik destekle öne ittiği 41 yaşındaki Chris Kavanagh'ı yakın zamanda yönettiği Galatasaray- Stuttgart maçından hatırlıyoruz. Prömel'in Osimhen'i sarılıp indirmesine penaltı vermemişti. Gözlemcisi Björn Kuipers çok başarılı bulmuş olmalı ki, teri soğumadan bu maça geldi. 2027'de UEFA Hakem Kurulu seçimi var. Hollanda-İngiltere dayanışması onlar için önemli (!) 2022 de Everton-M.City maçında VAR da hata yapınca Frank Lampard, Kavanagh için "İşini doğru yapmayan bir profesyonel ve beceriksiz biri" demişti. Lampard'a katılıyorum. Oyuncular centilmendi, ilk faul 8'de oldu. 39'da Mbappe açık ofsayt, gol iptali doğru. 40'ta kaleci Maignan-Deniz pozisyonunda neyin faulü bu? Ortak top, iki ayak çarpışıyor, topa vuran Deniz ama Fransa lehine faul uydurdu. Barış ve Salih'e gösterdiği sarı kartlar hikâye. Sözüm ona Premier Lig hakemi ama asla yüksek profil değil. Arda ile attığımız golün başlangıcında İsmail ofsayt, iptal doğru. 1 nolu yardımcı çok başarılıydı.