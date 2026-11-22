G.Saray'da akıllar Şampiyonlar Ligi maçında olunca beklenilen futbolu göremedik. Düşünün sahanın en iyisi kaleci Uğurcan'dı. Ali Şansalan maçın başında Deniz ile Drapinski eşleşmesini çözemeyince hatalar arka arkaya geldi. 2'de Drapinski'nin boyun-yüz bölgesine elini-kolunu illegal kullanan Deniz'e net sarıyı vermedi. 4'te Deniz-Drapinski mücadelesinde faulü Deniz yaptı ama hakem G.Saray lehine çaldı. O frikikten gol geldi. Golden önce Barış, Watt'ın hamlesini geciktiriyor.

Singo'nun asisti, Torreira'nın vuruşunda topun geçişinden eğilerek kaçmaya çalışan Abdülkerim, kalecinin görüşünü kapatıyor. Pozisyon net duble ofsayt, gol iptal edilmeliydi. 2 nolu yardımcı Osman Gökhan Bilir, VAR Erkan Engin ve hakem Ali Şansalan skandal bir kararla golü verdiler. Bu açık ofsaytı çözemiyorsanız, hakemlik yapmayın. Yazıklar olsun. Erkan Engin'in önceki görev aldığı maçlarda VAR uygulamaları dolayısıyla yediği baskıların altında ezildiği, etkilendiği bu dönemde böyle bir maça VAR'a atanması büyük hata. VAR sorumlusu Sırp Gospodine İgore, bu ülke mozaiğini bilmez ama ya MHK'da bulunan diğer yerl-i ler? 52'de Barış'a kontrolsüz faulünde Mendes, ikinci sarıdan atılmalıydı. Maç sonu Okan hoca ile hakem arasında ne geçtiyse ikinci sarıdan ihraç oldu. Ali Şansalan ekibiyle birlikte kötüydü.

***

EDERSON'U İKİNCİ SARIDAN ATAMADI

Kocaelispor zor gol üretiyor ama kolay da gol yemiyor. Baskılı oyunuyla Fenerbahçe'yi öne çıkarmadı. Ne zaman F.Bahçe kanatlardan oynamaya başladı, Greenwood'un varlığını hatırladı, işte o zaman oyuna ağırlığını koydu. Semedo'nun hatası, Fenerbahçe'nin kimyasını bozdu. Maçın hakkı da beraberlikti.

Kadir Sağlam kilo vermiş, karakterine yapmacık sahte okey gibi sert imaj eklemiş ama hiç de iyi durmuyor. 36 faul, 10 sarı karta rağmen faul ve kart yorumlarında eksiklikler var. 43'te Lukaku'nun el teması ile attığı iptal edilen golde karar doğru. 68'de Semedo sağ eli ile topla oynuyor, net penaltı. Hakemin önü açık, görüyor ama veremedi, VAR müdahalesi yedi. Dikkat ederseniz Semedo pozisyondan sonra suçlu elini içgüdüsel arkaya saklıyor. Penaltıda kart enflasyonu yaşandı. Kaleci Ederson'a ilk sarı gereksizdi, sözlü çözebilirdi. Peki sarıdan sonra aynı hareketi tekrarladı, devam eden el hareketleriyle de hakemin otoritesini yerle bir etti, ikinci sarıdan atamadı, yuttu… Sahte gösteri sert imajı İzmit pişmaniyesi gibi oldu, yumuşadı. 82'de Skriniar'ın kafasında Dijksteel'in sol koluna gelen top penaltı. Kol açık, eylem yapan kol pozisyon. Hakem de VAR da uyudu. Gündüz maçından sonra insanların kafasını karıştıran ikinci bir rezalet hakem yönetimi seyrettik.