Her iki takımın yumuşak karnı, savunma merkezi stoperler. Orkun olmayınca Beşiktaş'ın 2 ve 3. bölge organizasyonları ağır sekteye uğruyor. Maçın yıldızı Vlahovic olsa da çıkana kadar Ndidi gizli kahramandı. Orkun'un olmadığı maçlarda öne çıkıyor. Vlahovic sol ayakla iki kez denedi, biri kaleciden diğeri savunmadan döndü, "bu iş böyle olmayacak" dedi. Ayak değiştirdi, son kez sağ ayakla vurdu, golü buldu. İkinci golde kontrol ve vuruş tam bir santrfor ustalığıydı. Konyasporlu Dompe ise jeneriklik bir gol attı. Beşiktaş'ın deplasman ve her maçta gol yeme sorunu yine kendini gösterdi. Trossard çok etkiliydi. Beşiktaş Vlahovic, Trossard ve sonradan oyuna giren Cerny ile skoru elde etti ama güçlü bir oyun yoktu. Hocanın oyuncu değişiklik tercihleri tartışmaya açık. Derbi öncesi galibiyet moralleri yükseltti lakin bu oyun derbi için yeterli olmaz. Çağdaş Altay'ın maçın başında kura atışında oyunculara hitap tarzı kurumsal değil. 17'de Poku'ya sarılarak umut vaat eden atağı kesen Uğurcan'a faulü verdi, kartı pas geçti! 50'de iptal edilen golde Vlahovic az farkla dizinden ofsayt teknolojiye güvenmek durumundayız. 85'te Mustafa Mohamed-Poku mücadelesinde Konyaspor penaltı bekledi, devam kararı doğru. Güçlü hakemlik profili olmayan Çağdaş Altay'ı zorlayan pozisyon yoktu. O da kapasitesi oranında maçtan başarılı çıkmayı bildi.

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ANTRENMAN HAVASINDA

TRABZONSPOR için golü erken bulunca 'nasılsa kazandık' havasında, fazla sıkmadan, efor sarf etmeden oyunun kontrolünü elinde bulundurarak tek taraflı bir maç oldu. Yüksek ortalarla Onuachu'yu buluşturdular ama Onuachu'dan gol gelmedi. Salah her zaman ki gibi etkiliydi, skor üretmeye çalıştı ama olmadı. İstatistikler ile skorun örtüşmemesinin sebebi ise Eyüpspor'un çakılı ve kalabalık savunma anlayışı. Atılacak ikinci gol tüm kilidi çözecek Trabzonspor'u farka taşıyacaktı ama o ikinci gol bir türlü gelmedi. Haddini bilerek oyunu çirkinleştirmeden oynayan Eyüpspor'un, öz güvenden yoksun cılız atak girişimleri bile oldu. Trabzonspor antrenman havasında oynadığı maçı riskli skorlar da olsa kazanmayı bildi. Gürcan Hasova sahaya yakışan atletik, kumaşı iyi bir hakem. Tecrübe kazandıkça daha iyi olacak. Yeter ki "Ben oldum" diyerek ayakları yerden kesilmesin. Bir iki kart hatası dışında çok başarılıydı.