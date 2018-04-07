METİN TEKİN

Şampiyonluk yarışındaki Başakşehir, dün akşam belki çok yüksek skorlu bir galibiyet almadı ama çok güvenli bir oyunla kazandı ve çok önemli bir 3 puanı cebine koydu. Başakşehir'in en önemli futbol anlayışı, içeride ve dışarıda topa sahip olmak, pas marifetiyle de karşı kaleye gidip pozisyonlar üretmektir. Başakşehir dün üretkenlik anlamında belki istediği şeyleri yapamadı ama yüksek kaliteli pasla topa sahip olmak kolay bir iş değildir. Güvenli ve güvenilir bir oyunla maç fazlasıyla liderliği kapan bir Başakşehir gördük sahada...

Bireysel performanslara baktığımızda fiziksel ve atletik özelliklerini kaybetse de oyun aklı ve oyun kalitesiyle yaşlandıkça zirve yapan bir Emre Belözoğlu'nu izledik. Geçtiğimiz sezonlarda golleriyle ön plana çıkan Visca, bu sezon ise asistleriyle göze çarpıyor. Dün de yaptığı çok güzel asistle gelişimini gösterdi.

Performansını çok beğendiğim Caiçara, geriden oyun kurmada etkili bir isim olarak önemli işler yaptı. Dört takım arasındaki şampiyonluk yarışında tribün desteğinden yoksun olan tek takım olan Başakşehir için bu hedefe ulaşmak inanın hiç de kolay bir iş değil. Taraftar desteğinden yoksun olmak avantaj gibi görünse de buna kesinlikle katılmıyorum. Tribün desteği olmadan bu yarışı kovalayan bir takım olmadı. Bu dezavantajına rağmen Başakşehir, son 6 haftaya şampiyonluk yarışının tam ortasında giriyor. Bu çok değerli ve önemli futbol işleri... Evet, Başakşehir'i sempatik bulmuyor olabilirsiniz ama sahanın içinde iyi oynayan ve oyun felsefesini çok iyi oturtan değerli bir teknik adam olan Abdullah Avcı'dan da bahsetmemiz lazım.