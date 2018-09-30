METİN TEKİN

Beşiktaş'in yedinci haftadaki oyununda diğer haftalara göre en büyük fark bana göre belki de düzelen zeminle başlayan savunmadan oyun kurulumunda "Bu işi pasla yapacağız" diyen anlayışıydı. Büyük ihtimalle Şenol Güneş'in Pepe ve Vida'ya, "Uzun vurmuyoruz, Atiba'yla oynuyoruz ve hücum işini de yüksek toplarla değil, yerden oynayarak yapalım" kararlılığıydı. Hem birlikte kaleye gidebildiler böylece hem de kaptırdıklarında kompakt olmanın avantajıyla topu tekrar geri kazandılar. En çok ihtiyacı olan oyuncu golü attı, yani Vagner Love. Hafif bir Gerd Müller golü diyebiliriz, şans da yanındaydı. Quaresma'nın performansı açısından ise evet, birlikte oyundan zaman zaman uzaklaşıp bireyselliği öne çıkarabiliyor ama hâlâ oyunu çözmede önemli bir unsur. Yine de bence artık frikikler Adem Ljajic de geldikten sonra sahibini bulmalı. Bu da yavaş yavaş olacaktır sanırım.

Quaresma çok iyi frikik kullanır diyemeyiz ama bildiğimiz Adem Ljajic ciddi bir frikik ustası.

İlk yarı hiçbir tehdit oluşturamayan bir Kayserispor vardı ama ikinci yarı bir süre de olsa oyunu ele aldılar. Oyun 2-0'a geldikten sonra ise artık buradan puan çıkmayacağını düşünen bir yapıya büründüler. Beşiktaş dün harika mıydı, istediği gibi miydi? Hayır ama Beşiktaş'ın oyununun artık giderek yükseleceğini düşünüyorum. Lig geçen seneye göre daha farklı başladı. Yukarıda, aşağıda kazananlar, kaybedenler... Lig şu anda öne çıkacak, domine edecek takımı arıyor 7. hafta itibariyle.

Küçük bir soru, Beşiktaş'ın çok ihtiyaç duyduğu bir oyuncu Love. 1-0'da anlayabilirim ama 2-0'dan sonra çıkmasına gerek var mıydı?