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METİN TEKİN
08 Ekim 2018, Pazartesi METİN TEKİN

Geriye yaslanmak niye?

MALMÖ mağlubiyeti sonrası, Konya deplasmanı Beşiktaş'ın kendini anlatması ve ligdeki konumunu belirlemesi açısından önemliydi.
Beşiktaş'ın oyun başlangıcına baktığımız zaman bana göre en ideali, Atiba ve Medel'den birini kenarda tutup Oğuzhan ile maça başlamaktı. Oğuzhan ile Ljajic'i birlikte kullanmak, Beşiktaş'ı şampiyonluk dönemlerindeki etkili ve üretken oyununa döndürebileceğini düşünüyorum. İlk yarıdaki oyunun ardından neden Pepe ile uzun top kullanımına dönüldüğünü anlamak zor. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki yanlışıydı bence. Çünkü oyunun geniş alanlarda ve mücadele gücü üzerine oynanması Konyaspor'un isteğiydi. 28. dakikada Vida atılıp 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş iyi mücadele etti. Maçın son bölümüne girilirken de beceri ve oyuncu kalitesiyle oyunu 2-1 e getirdi... Özellikle Lens ve Gökhan Gönül'ün sergilediği performans Beşiktaş'ın maça tutunup, öne geçmesinde etkili oldu. Ama kalan bölüm 10 kişi olan Beşiktaş'ın oyunu bitirmesine yetmedi ve golü yedi.
Tam da oyun elinizdeyken Love çıktı, Roco girdi. Bu da geriye yaslanıyorsun demek. Böyle bir klişeyi yapmak zorunda mıydınız?
Günün sonunda 28. dakikada 10 kişi kaldım, 1-0 mağluptum, sonunda berabere bitirdim karlıyım diyebilirler ama maçı 2-1 getirdikten sonra buna tamamdır demek Beşiktaş için kolay değil.

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