METİN TEKİN

Lucescu'nun turnuva başlangıcındaki Milli Takım'da yeni yapılanma söylemleri ve 3 maçlık periyotla ilgili neler düşünüyorsunuz?

1- Yeni yapılanma ve hedefi EURO 2024 koymak, Türk futbolunun kararıdır sadece Lucescu'nun değil. A Milli Takım'daki oluşumu anlayabiliriz ama A Milli Takımların misyonu yarışmak ve sonuç almaktır. Türk futbolu böyle bir karar verdi ve oluşumu anlayabilirim. Bu karar kamuoyuyla federasyon tarafından detaylı olarak paylaşılmalıdır.

2 - Sayın Lucescu'nun sitemde bulunduğu, "Başarılı olmak için ben de aynı takımda oynayan 8 oyuncuyla Milli Takım kurmak isterim" söylemi günümüzde geçerli olmayan istektir. Bugüne kadar teknik adamların elinde olmayan, Milan, Roma, Everton, Lille, Celta Vigo ve Leicester City'de görev alan oyunculardan kurulmuş bir Milli Takım var.

3- Bu Milli Takım ulusun milli takımıysa, kısa vadede yarışacak değil, oluşacak milli takımsa o zaman sayın Lucescu'nun işi ne... Çok önemli bir teknik adam olduğunu yürekten kabul ediyorum.

Ancak hedef gelecekse kendisinin Milli Takım'daki konumu çok çok tartışılır.

4- Lucescu'nun teknik anlamdaki açıklaması olan, "Türk Milli Takımı fizik kalite ile değil teknik kaliteyle oynayacak" söylemlerine yürekten katılıyorum. Ama bu oyunun ideal hale gelmesi devamlılık ve buna bağlı olarak süreç ister.



Rusya maçında Millileri nasıl buldunuz, izlenimleriniz nelerdir?

İsveç ve Rusya maçlarının ikinci devrelerinde benim de keyif aldığım umutlandığım oyunlar oldu. Biz ritimli ve kaliteli pası hangi kalitedeki rakibe karşı yapabiliyoruz? Örneğin tempolu ve baskılı Rusya karşısında bu oyunu oluşturabildik mi? Her üç maçta da yediğimiz ikişer gol savunmamız ve savunuculuğumuz anlamında bize nasıl ipuçları veriyor? Benim bu üç maçta çıkardığım izlenimler bu.