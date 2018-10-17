METİN TEKİN

Milli Takım tartışmaları hız kesmiyor. Siz de son yazınızda "Lucescu tartışılır" demiştiniz? TFF, teknik kadroda bir operasyon yapmalı mı

Ben bunu yeni söylemiyorum, Sayın Lucescu göreve geldiği andan itibaren bu düşüncedeydim. O günkü 3 maçlık süreçte deneyimiyle takımın başına getirmiş olabilirsiniz ama hedef 2024'se bunun bir kez daha üzerine basarak söylüyorum, TFF tarafından açıklanması lazım… Hedefi teknik direktör değil TFF dile getirecek. Tabii ki deneyimli teknik adamın avantajları vardır ama böyle bir yol; coşku, heyecan ve dinamizm gerektirir. Sayın Lucescu'nun futbol deneyimlerinden faydalanacaksanız bunu illa teknik adam olarak değil danışman olarak da yapabilirsiniz. Geçmişte de Derwall örneği var. Luscescu beğendiğim ve takdir ettiğim bir hocadır ama geçmişte.

Oğuzhan kötü bir futbolcu mu yoksa ondan lider mi olmaz? Hem Milli Takım'da hem de Beşiktaş'ta neden bu kadar çok tartışılıyor?

Oğuzhan yetenek anlamında tartışılacak bir oyuncu değil ama performans anlamında onu tartışıyoruz. Performans her zaman sahaya yansımıyor. Liderlikten kim neyi kastediyor bilemiyorum. Oyun liderliği olarak bakmak lazım. Oğuzhan'ın donanımı var, 26 yaş da futbolda optimum bir yaştır. Yani en verimli yaşında. Takım liderliği bambaşka özellikler gerektirir. O konu, o grupla birlikte çalışan kişilerin vereceği bir karardır. Bu yeni kuşakta bir oyun liderine ihtiyacı var bu takımın.

Cengiz Ünder'i Bayern Münih istiyor. Cengiz, Alman takımında Robben'in yerini doldurabilir mi?

Cengiz zaten bir hedef oyuncu olarak, ilerinin yıldızı gözüyle bakıldığı için Roma tarafından transfer edildi. Roma'da sahneye çıkmak Başakşehir'de sahneye çıkmaktan farklıdır. Size Bayern hayali de Barcelona hayali de kurdurur. Yetenek tamam ama sizi yukarılara götürecek ve orada kalmanızı sağlayacak olan performanstır. Bayern Münih gibi takımlar tarafından konuşuluyorsanız, kendinizi performansınızla anlatmalısınız. Yeteneğinizle gidersiniz ama performansla kalırsınız. Cengiz'in yeteneklerine çok inanıyorum. Bir oyuncu çabuksa, basit tabiriyle o çabukluğuyla ve vuruş özelliğiyle Robben'in yerine cümlesi bunu anlatıyor bize.

Arda Turan'a kulübü para cezası verdi. Düşünceniz nedir?

Artık birçok ortam farklı hale geldi. Her kulvarda önde olan insanları idealize etmek istiyoruz ama zaaflarıyla zaman zaman yetersizlikleriyle yaşamdaki mağlubiyetlerle her insan gibi onlar da karşılaşıyor. Arda'nın da durumu öyle. Son 2-3 senesini gerek mesleki gerekse özel hayatıyla iyi yönetemedi. Başarıları ve yaptıklarıyla yüzbinlerce çocuğa Bayrampaşa ya da Türkiye'nin küçük bir yerinden çıkıp Barcelona'ya gitme hayali kurduran yıldız bir oyuncuydu. Bundan sonrasında sorumluluğunuz sadece kendinize değil birçok insana. Bunu birçok fenomen oyuncu yaşamıştır. Bu, işte biraz da yıldız olmanın yaşamdaki sorumluluğu.

Milli aranın ardından ligde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Lider Galatasaray, Bursa'yı konuk ediyor, küme düşme hattına yakın olan Fenerbahçe, Sivas'a gidecek ve deplasmanda aradığını bulamayan Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak. Nasıl bir hafta bekliyorsunuz?

Aradan sonra büyükler zor rakiplerle karşılaşacak. Bursa, zor mağlup olan bir takım ama ilk galibiyetini 8. haftada alabildi. Galatasaray ligin lideri. Kendi sahanız da olsa Türk Telekom Stadı'nda çok farklı oynasanız da Bursa maçı zorlu geçebilir. Keza Beşiktaş'ın deplasman performansı için de şu ana kadar "Tamamdır" diyemedim. Beşiktaş açısından ligin seyrini etkileyecek bir maç. Bu sezonun 3. haftasından itibaren her maçı final olan Fenerbahçe, Sivas'ta alacağı sonuçla pek çok konuda karar verebilir. Yani en kritik maç yine bulunduğu konumdan dolayı Fenerbahçe'nin...