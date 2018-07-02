Hızlı ve hayırlı

Penaltı kazandırdığı pozisyon öncesi topla deparında 38 km/s sürate ulaşan Fransızların 19 yaşındaki forveti, 100 metre dünya rekortmeni Bolt’u da solladı. Mbappe, kupa primlerini bağışlayacağını açıkladı

Ne Messi ne Ronaldo ne de Neymar. 2018 Dünya Kupası'nı izleyen milyarlarca futbolsever 19 yaşındaki Mbappe'yi ve onun Arjantin karşısında Fransa'ya kazandırdığı penaltı öncesindeki deparını konuşuyor. Kendi yarı sahasından topla depara kalkan Fransız forvet 38km/s hıza ulaştı ve 100 metre dünya rekortmeni Usain Bolt'un ortalama 37.6 km/s performansını da solladı. Fransa Ligi'nde geride kalan sezondaki PSG-Lille maçında 44 km/s sürate ulaşan Mbappe için Le Parisien gazetesi "Muhteşem" manşetini attı.



MİLLİ TAKIM İÇİN PRİME GEREK YOK

Fransız futbolunun yükselen yıldızı Mbappe'nin, Dünya Kupası'nda FIFA'nın futbolculara ödediği günlük 17 bin Euro primi bağışlayacağını açıklaması da dünya medyasında geniş yer buldu. 19 yaşındaki oyuncu, "Milli takımla kupada elde edeceğim geliri hayır kurumlarına bağışlayacağım. Futbolcuların ülke milli takımlarını temsil ederken paraya ihtiyaç duyduklarını düşünmüyorum" dedi.



13 YAŞINDA REAL MADRİD'İN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Dünya Kupası'nda Mbappe rüzgarı eserken akıllara Fransız oyuncunun 6 yıl önce Real Madrid tesislerinde idolü Ronaldo ile çektirdiği hatıra fotoğrafı geldi. 13 yaşında Real 'in kapısından dönen Mbappe için PSG, 150 milyon Euro bonservis ödemişti.



MESSİ VE ARKADAŞLARI ARJANTİN'E DÖNMÜYOR

Arjantin medyası Messi, Mascherano, Di Maria, Biglia'lı kuşağın devrinin kapandığını manşetlerine taşırken Ole Gazetesi Messi'ye sahip çıktı. "O en iyi ama biz iyi değildik" manşetini atan Ole, takım olamadıklarının altını çizdi. Messi, takım arkadaşlarının Buenos Aires'e dönüşünü beklemeden kamptan ayrılırken, Avrupa'da forma giyen birçok oyuncu da ülkede tepkiyle karşılaşacakları için Arjantin'e dönmekten vazgeçti.



GODİN'İN SÖZLERİ URUGUAY'I ATEŞLEDİ

Portekiz'i eleyip çeyrek finalde Fransa'nın rakibi olan 3.5 milyon nüfuslu Uruguay'da Godin'in maçtan önce takım arkadaşlarına yaptığı konuşma ülkede manşetlere taşındı. Godin'in soyunma odasında, "Bugün annebabanızı, kardeşlerinizi, çocuklarınızı, komşularınızı sevindireceksiniz. Bunun için mücadele edin. Uruguay'ı güldürelim" sözleri karşılığını 90 dakika boyunca sahada buldu.