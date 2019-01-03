BEŞIKTAŞ yönetiminin kararıyla Quaresma önce kamp kadrosuna alınmıyor, saatler sonra karar değişiyor ve kadroya ekleniyor. Sezon başında ilk basın toplantısında Şenol Güneş "Negredo bizimle olmayacak" diyor. İspanyol santrforun golüyle takım Avrupa Ligi'ne kalıyor ve ardından valizini topluyor. Bu işte bir plansızlık var. Hayatınızdaki insana "Ayrıldık" deyip ertesi gün "Beraberiz" dediğiniz an yaşanan can kırıkları gibi. Japonlar kırılan vazoların parçalarını Kintsugi sanatıyla altınla birleştirirler. Felsefeye göre bir acıyı, bir hatayı hatırlatan o birleşme noktaları altınla daha da değerlenir. Negredo, Pepe ve Quaresma… Bu kırıklar için kaç gram altın gerekir ki!