Transferdeki en büyük açmalarımızdan biridir, yabancı futbolcuların kulüplerimizle adı anıldığında, kendisi X oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer diye ortaya çıkan adamlar. Falcao'da da böyle oldu. Sosyal medyada G.Saray taraftarına "Falcao yeşil ışık yaktı" temalı mesa-j lar atan bu menajer, anlamsız bir bilgi kirlil-i ğine sebep oldu. Falcao'nun yılda 10 milyon Euro kazandığını yazanlar, 8 alıp 1.5 yıllık 12 alacağını, yarısını da bir sponsor şirketin karşılayacağını sallayanlar… Habercilik adına bu sayfaların her zaman söyleyecek bir sözü vardır. Falcao'nun Monaco'dan vergiler düşüldüğünde net 6 milyon Euro aldığını ve bu rakam üzerinden Kolombiyalı santrforu G.Saray yönetimine sorduğumuzda "Gomis'i neden gönderdik o zaman, bu paraları veremeyiz" cevabını aldığımızı bu sayfalarda okudunuz. Bir Falcao analizi için yerim dar ama hafızamdaki bir Falcao transfer haberini paylaşayım. 2009'da G.Saray'da göreve gelen Bülent Korkmaz, takımın başında kalsa, listesinin ilk sırasında River Plate forması giyen 23 yaşındaki Falcao vardı. Korkmaz, "Kalmasam bile alın" dedi, dinlemediler. Falcao, Porto'ya gitti