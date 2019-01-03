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BÜLENT TİMURLENK
03 Ocak 2019, Perşembe BÜLENT TİMURLENK

Galatasaray, Falcao’yu nasıl kaçırmıştı?

Transferdeki en büyük açmalarımızdan biridir, yabancı futbolcuların kulüplerimizle adı anıldığında, kendisi X oyuncunun haklarını elinde bulunduran menajer diye ortaya çıkan adamlar. Falcao'da da böyle oldu. Sosyal medyada G.Saray taraftarına "Falcao yeşil ışık yaktı" temalı mesa-j lar atan bu menajer, anlamsız bir bilgi kirlil-i ğine sebep oldu. Falcao'nun yılda 10 milyon Euro kazandığını yazanlar, 8 alıp 1.5 yıllık 12 alacağını, yarısını da bir sponsor şirketin karşılayacağını sallayanlar… Habercilik adına bu sayfaların her zaman söyleyecek bir sözü vardır. Falcao'nun Monaco'dan vergiler düşüldüğünde net 6 milyon Euro aldığını ve bu rakam üzerinden Kolombiyalı santrforu G.Saray yönetimine sorduğumuzda "Gomis'i neden gönderdik o zaman, bu paraları veremeyiz" cevabını aldığımızı bu sayfalarda okudunuz. Bir Falcao analizi için yerim dar ama hafızamdaki bir Falcao transfer haberini paylaşayım. 2009'da G.Saray'da göreve gelen , takımın başında kalsa, listesinin ilk sırasında forması giyen 23 yaşındaki Falcao vardı. Korkmaz, "Kalmasam bile alın" dedi, dinlemediler. Falcao, Porto'ya gitti

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