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BÜLENT TİMURLENK
13 Şubat 2019, Çarşamba BÜLENT TİMURLENK

Yanal’ın doğruları

Sezon başında Avrupa listesine yazılmayanlar, Ocak ayındaki transferlerle yazılamayanlar ve sakatlıklar...
'ın lig ve Avrupa için ideal 11 oluşturabilmesi mümkün değildi. Dün Zenit karşısında doğru 11 ile istediğini aldı. Eleminasyon turunda atmak kadar, ilk maçta sahanda yememek de mühim.
Ersun Yanal önceki gün bunun altını çizmişti, dün sezon başından beri Fenerbahçe Moses, Valbuena ve arkasında Isla ve Hasan Ali ile ilk kez kanatlarını bu kadar etkin kullandı.
Dikine oynayan kazanıyor bu oyunda. Isınmada sakatlanan Tolgay'ın yerine oynayan Eljif, özellikle Zajc transferi sonrasında üçüncü tercih olmuştu. Ama genç oyuncu Avrupa listesinde olmayan takım arkadaşlarının yokluğunu çok iyi değerlendirdi. Mücadelesi harika, biraz da şut kalitesini yükseltirse Fenerbahçe'de her zaman forması garanti olur.
Harun Tekin'in kurtardığı penaltı, turun kilidi olacak gibi.
Sadık'ın Dzyuba gibi bir dev karşısında verdiği mücadele, Moses'ın hücumlara kattığı kalite, ara ara küsen Valbuena'nın dün ortaya koyduğu futbol Fenerbahçe için önemli artılar.
İki ay önce kura çekildiğinde Zenit favoriydi ama futbolda bu süre çok uzun zaman. Aralık ayının ilk haftasından beri resmi maç yapmayan Ruslar, dün son 10-15 dakika dışında ortalıkta yoktular.
Rövanşta Fenerbahçe'nin kalesini bu maçta olduğu gibi savunması lazım.

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